В Днепре переселенцы уязвимых категорий из Кураховской громады получили помощь от Фонда Рината Ахметова
В Днепре для людей, которые эвакуировались из Кураховской громады, продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Помощь могут получить переселенцы, зарегистрированные в хабе "Центр поддержки ВПЛ Кураховской громады", которые относятся к следующим категориям:
– многодетные и приемные семьи;
– одинокие родители и опекуны детей-сирот;
– лица с инвалидностью, тяжелобольные;
– беременные и матери с детьми до 3 лет;
– пенсионеры старше 60 лет;
– семьи погибших гражданских лиц;
– семьи защитников (погибших, пропавших без вести, ветеранов).
В состав каждого набора входят продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.