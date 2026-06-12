'Невероятно милые': в Черкасской области в лесу заметили малышей пятнистого оленя, кадры растрогали сеть. Видео

Сотрудники государственного предприятия "Леса Украины" нашли в Черкасской области детенышей пятнистого оленя . Малыши появились на свет совсем недавно.

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Трогательные кадры с оленятами опубликовали на Facebook-странице госпредприятия. Там также рассказали, как не навредить малышам в случае подобной встречи.

"Леса Украины" показали новорожденных оленят

В соцсети госпредприятия были опубликованы кадры с двумя крошечными оленятами, которых в Черкасской области нашли сотрудники "Лесов Украины".

"Такую невероятную милоту встретили наши сотрудники в молодом лесу Черкасской области. Это малыши пятнистого оленя, которые совсем недавно появились на свет. Мы запускаем проект "Лесные детеныши", в котором будем показывать больше таких историй, ведь это – часть работы лесоводов", – указано в сообщении.

Один из малышей на видео только-только встал на ножки, которые пока не очень его слушаются, второй же – лежал рядом.

В "Лесах Украины" заверили: оставили олененка только после того, как убедились, что рядом с ним находится его мама.

"Важно помнить: если вы увидели в лесу маленького олененка, не стоит его трогать, гладить или пытаться "спасти". Чаще всего мама находится совсем рядом и наблюдает за малышом. А человеческий запах может отпугнуть животное и помешать естественной заботе о детеныше. Наши лесники хорошо знают это правило, поэтому лишь осторожно сняли видео и отошли, не беспокоя животных", – подчеркнули в "Лесах Украины".

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