В Чернигове попрощались с самой старой матерью Украины Валентиной Подвербной: дочь поделилась воспоминаниями о ней. Фото и видео

10 ноября в Чернигове попрощались со самой старой матерью в Украине – 80-летней Валентиной Подвербной. Женщина стала известной тем, что в возрасте 65 лет родила ребенка благодаря процедуре искусственного оплодотворения.

14-летняя дочь Анна поделились воспоминаниями о матери, отметив, что все еще не верит в ее смерть. Об этом сообщает "Суспильне".

Дочь продолжала общение с матерью

Несмотря на то, что девочка последние годы не проживала со своей биологической матерью, поскольку в 2023 году суд принял решение отобрать ребенка у женщины без лишения ее родительских прав из-за физического и психологического издевательства, она до последнего общалась с ней. С весны 2024-го Анна попала в семью Елены Ятченко, которая взяла над ней опеку.

"Я благодарна маме за жизнь. И она исполнила главную мечту своей жизни. Она исполнила почти невозможную мечту. Я запомнила лучшие моменты, которые были. Для меня она останется очень любящей мамой, навсегда, которая хотела только добра для меня", – рассказала дочь умершей.

Она отметила, что осталась без родного человека и не знает, как сложится ее жизнь в будущем.

Волонтер Оксана Туник-Фриз, которая помогает семье, рассказала, что Анна всегда переживала за мать, но в последнее время их отношения были не простыми.

"Что касается ее общения с дочерью, в последние месяцы оно было чрезвычайно тяжелым. Это не были разговоры мамы и дочери. Это были разговоры больного человека с ребенком", – объяснила она.

В то же время волонтер подчеркнула, что продолжит помогать Анне, чтобы сделать ее жизнь лучше.

"Безусловно, это человек, который вошел в историю этого города. Как минимум, она выполнила, наверное, свое предназначение – она родила Аню, она нам подарила Аню, которая сегодня является ребенком в этом городе, которую знают все. Да, это была жизнь ребенка, полная страданий иногда, но все же, это жизнь. И сегодня наша задача – сделать ее жизнь счастливой", – сказала она.

Что предшествовало

О смерти украинки 9 ноября сообщила в Facebook черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз. Она отметила, что 80-летняя Подвербная ушла из жизни "мирно и во сне". Причиной смерти "стали возраст и болезни". Женщину нашли внутри дома без признаков жизни.

Как ранее писал OBOZ.UA, ребенок Валентины Подвербной признавался, что ее жизнь с опекуншей стала значительно лучше. Девушка похудела на 40 килограммов, сменила школу, перенесла операцию на глазах и начала развивать свои таланты.

