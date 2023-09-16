В Черкассах впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку: 10-летнюю девочку уже выписали из больницы. Фото

В Черкассах впервые была проведена трансплантация костного мозга ребенку. Пациентом стала 10-летняя девочка. Ее уже выписали из больницы.

Об этом сообщает Черкасский клинический онкологический центр. Событие там назвали уникальным (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В блоке детской онкологии и гематологии выписали 10-летнюю пациентку, которой впервые в нашем медицинском заведении сделали детскую аллогенную трансплантацию костного мозга. До этого такой вид лечения пациенты могли получить только в НДСЛ "Охматдет". Донором для нее стал ее 6-летний братик. Они Супергерои, ведь Настя мужественно перенесла больничный этап борьбы с болезнью, а ее братик Артем без преувеличения спас жизнь сестре", – говорится в сообщении.

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Пациентку и ее брата торжественно провожали из отделения. Как отметила заведующая Центром детской онкологии и гематологии Оксана Глухарева, медики всегда рады, когда пациенты приходят в гости, а не возвращаются к лечению. Артему и Насте вручили подарки от благотворителей.

Отец детей заметил, что здесь медицинские работники относятся к детям как к родным, а не просто пациентам.

"Для нас сегодня очень волнующий день, ведь мы прошли сложный этап в нашей жизни. Нельзя выразить словами нашу благодарность врачам и всему медицинскому персоналу, их труд неоценим", – рассказали бабушки Лидия и Ольга, которые пришли поддержать внучку на выписке.

Семья Насти узнала о ее болезни в декабре 2021 года. Обследовать ребенка полноценно в Черкассах не удалось из-за полномасштабного вторжения России. Поэтому они переехали в Италию, где девочку присматривали римские медики.

После года за границей вернулись домой.

"Донором для Насти стал ее 6-летний брат Артем, который подошел по всем показателям. Помню, когда он зашел в отделение с бабушкой, мы спросили, знает ли, почему он сюда пришел, мальчик ответил, что пришел спасти свою сестру. Не часто так происходит, что именно родственник может быть донором костного мозга, это лишь до 30% случаев. Достаточно долгое время мы будем наблюдать за его самочувствием, лабораторными показателями, но основной шаг в победе над болезнью уже сделан", – сказала Глухарева.

К слову, болезнь пациентки – это не злокачественное заболевание крови, а наследственная болезнь. Она требует активного наблюдения в течение первых двух лет после трансплантации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

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