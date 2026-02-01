В Черкассах ветераны вышли на митинг с требованием объективного расследования гибели Сергея Русинова

В центре Черкасс возле областной военной администрации ветераны украинско-российской войны устроили акцию. Они требуют объективного расследования и привлечения к ответственности причастных к событиям, произошедшим в селе Нехворощ на Корсунщине, когда погибличетверо полицейских и ветеран Сергей Русинов.

К акции с флагами ветеранских союзов и плакатами присоединились сотни людей со всей Украины. Об этом сообщило "Общественное Черкассы".

Участники акции также требуют возвращения тела погибшего Русинова семье и увольнения руководителя Нацполиции в Черкасской области Олега Гудымы.

"Требования у нас по Русинову такие: выдать тело, потому что тело же не выдают, предать его земле, попрощаться с ним, провести его как героя – он в 2014 году воевал, в 2022 снова пошел, сейчас его два сына защищают нашу маму. Второе – выяснить, кто заказал и кто отдавал приказы, и третье — привлечь главу областного МВД Гудыму к ответственности", – подчеркнул ветеран Олег Слободяник из Шполы.

Другой участник акции, ветеран Андрей Зозуля, рассказал, что 27 января он был возле дома Сергея Русинова и хотел помочь.

"Мы хотели это все уладить, без штурма, потому что они готовились к штурму. Я вызвался, чтобы пойти на переговоры с ним, чтобы не обострять ситуацию. Подошел к дому, крикнул свой позывной, его, чтобы он понимал, с кем он говорит", – рассказал Зозуля.

По словам ветерана, в доме Сергея Русинова он тогда не застал.

Андрей Зозуля говорит, что не оправдывает действий Русинова, но считает. что все можно было уладить без стрельбы.

Соорганизатор мероприятия Сергей Коваль отметил, что на акцию в Черкассах собрались люди почти со всей страны, чтобы совместно требовать объективного расследования событий.

"Первые наши требования — обратить внимание на ветеранов, второе — ответственность для исполнителей, и чтобы сняли областного начальника полиции. Человек руководил этим, областной глава знал, что происходит. Он знал, что может быть, и послал туда полицейских, их расстреляли, погиб наш побратим, тоже расстрелян, и это болит", – сказал Сергей Коваль.

Перед митингом под ОВА большая колонна авто с ветеранами подъехала к зданию областного управления полиции, где ветераны также озвучили свои требования.

В то же время глава Нацполиции Иван Выговский, комментируя ситуацию, отметил, что статус ветерана не является оправданием совершения умышленных убийств. По его словам, следственные действия проводили бойцы спецподразделения, которые тоже имели боевой опыт.

"На месте полицейские сообщили ему (Сергею Русинову – Ред.) о начале проведения следственных действий. Полицейские были готовы к любому развитию событий. И в том числе к огневому контакту. Это были бойцы спецподразделения, которые имели боевой опыт. С ним общались спокойно, с учетом его статуса ветерана войны. Впрочем, он забаррикадировался и не шел на контакт. Поэтому полицейские пригласили к общению его собратьев. В это время — и именно эти минуты стали критически важными — он незаметно покинул территорию домовладения и устроил засаду у дороги в лесистой местности, где и устроил стрельбу", – рассказал о ходе событий Иван Выговский.

Государственное бюро расследований проводит следственные действия и даст заключение, правильно ли действовали правоохранители, добавил глава Нацполиции.

Что предшествовало

Утром 27 января в Черкасской области во время задержания мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы погибли четверо правоохранителей, пятый получил ранения. После этого спецназовцы полиции ликвидировали стрелка.

По информации правоохранителей, подозреваемый во время задержания открыл прицельный огонь по полицейским.

Трое из погибших проходили службу в спецподразделении полиции, еще один был полицейским офицером общины. Все они ранее участвовали в отпоре вооруженной агрессии и имели статус участников боевых действий.

Огонь по правоохранителям открыл местный житель – бывший военнослужащий, которого подозревали в покушениях на убийство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах попрощались с четырьмя полицейскими, которые погибли при задержании подозреваемого в убийстве Сергея Русинова. Горожане провели погибших в последний путь, образовав "живой" коридор.

