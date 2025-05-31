Считался пропавшим без вести: в боях за Украину погиб защитник из Прикарпатья. Фото

На войне против российских оккупантов погиб защитник из Прикарпатья Александр Сикора. Воин считался пропавшим без вести с февраля 2024 года, но погиб в бою в Донецкой области.

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Об этом сообщил председатель Богородчанского поселкового совета Ростислав Заремба в Facebook. По его словам, погибший был родом из села Иваниковка, что в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.

"К сожалению, должен сообщить о еще одной тяжелой потере – по результатам ДНК подтверждена гибель воина Сикоры Александра Михайловича, 1992 г.р., из с. Иваниковки нашей громады", – написал он.

Сикора был солдатом и служил в рядах 33-й отдельной механизированной бригады. Недавно стало известно, что он погиб во время выполнения боевого задания 18 февраля 2024 года возле н.п. Победа Покровского района Донецкой области.

"О времени почетной встречи Героя сообщим дополнительно. Вечная слава и вечная память павшему защитнику Украины!" – добавил Заремба.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погибли два родных брата из Ровенской области, Руслан и Александр Резановичи. Сначала семья получила известие о гибели Руслана, последний бой он принял в декабре 2024 года в Донецкой области.

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