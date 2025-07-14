В большей части Украины – жара: синоптики сказали, где во вторник пройдут кратковременные дожди

Во вторник, 15 июля, в большей части Украины будет жарко. Но в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди и ожидается переменная облачность.

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Об этом сообщил "Укргидрометцентр". Синоптики отмечают, что в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 15-20°С, днем 25-30°С. На остальной территории ночью 18-23°С, днем 29-34°С, на юге страны местами сильная жара 35-37°С.

В Киеве и области также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 15-20°С, днем 25-30°С. В Киеве ночью 18-20°С, днем 28-30°С.

Ранее сообщалось, что примерно через неделю Украину накроет сильная жара. Начиная с 22 июля столбики термометров поднимутся выше +35 градусов, а возможно, и выше +40.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по мнению синоптика Игоря Кибальчича, в августе украинцев ждут тропические воздушные массы и угроза засухи.

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