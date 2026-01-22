'Уже в пути к родным': освобождены трое граждан Украины, которых незаконно удерживали в Венесуэле

При поддержке Соединенных Штатов и стран Европы Украина освободила трех своих граждан, которых противозаконно удерживали в Венесуэле. Вскоре они вернутся домой.

Видео дня

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он поблагодарил всех причастных в содействии освобождения украинцев.

Что известно

"Освобождены трое граждан Украины, которых незаконно удерживали в Венесуэле. Сейчас они в безопасности и уже в пути к своим родным", – написал министр.

Политик добавил, что в скоординированной работе участвовали украинские дипломаты при поддержке США и европейских партнеров.

Сибига отметил, что защита прав и интересов украинских граждан за рубежом остается одним из ключевых приоритетов Министерства иностранных дел Украины.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы граждане Украины, где бы они ни находились, чувствовали поддержку и защиту своего государства", – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2025 года в Украину вернулись женщины и мужчины, которых задержали на территории Белоруссии и приговорили к различным срокам заключения – от 2 до 11 лет. Самому младшему освобожденному 18 лет, самому старшему – 58.

Как писал OBOZ.UA, последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 2 октября 2025 года. Тогда домой вернулись 185 украинских защитников – бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также 20 гражданских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!