Уже середина зимы: синоптик рассказала, отступят ли морозы в ближайшее время в Украине. Карта

Вторая половина календарной зимы в Украине начнется с настоящей морозной погоды. Столбики термометров будут демонстрировать минусовые показатели по всей территории и в дальнейшем.

Кое-где температура воздуха опустится до -20 градусов. Подробнее о погоде рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Середина зимы. Уже завтра. 15-го января. Спуск с зимней вершины в весеннюю долину будет в начале морозным. В ближайшее время морозы в Украине будут продолжаться", – говорится в сообщении.

Прогноз на 15 января

Согласно прогнозу, в ночь на 15 января температура снизится до -12 – -18 градусов, а на севере местами будет достигать -20. Днем в большинстве регионов ожидается от -4 до -9 градусов, на севере -9 – -14.

На западе столбики термометров будут показывать от -3 до -8 градусов, тогда как во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможны лишь -0 – -2 мороза. Кое-где пройдет небольшой снег, зато на севере и в центральных регионах существенных осадков не прогнозируют.

В Киеве 15 января осадки маловероятны, ночью ожидается -16 – -18 градусов, днем – от -10 до -12.

"Морозы будут доминировать в ближайшее время, не вылезаем из двойных штанов, свитеров, носков и термобелья. Но начинаем понемногу, спроквола улавливать ароматы из теплой мартовской долины – все же мы на вершине зимы, начинаем спуск", – подчеркнула Диденко.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Птухи, сильные морозы пока не будут отступать с территории нашей страны. Незначительного потепления украинцам стоит ожидать лишь в третьей декаде января, но минусовые показатели будут сохраняться.

Как сообщал OBOZ.UA, в большинстве областей Украины сильные морозы удержатся как минимум до 15 января. Только с 17 числа ожидается повышение температуры. В южных и западных регионах возможна оттепель.

