Увидели связь с Порошенко: экс-советник Залужного рассказала о звонке из ОП из-за поста с благодарностью волонтерскому фонду

В 2022 году Офис президента выразил недовольство публикацией поста с благодарностью волонтерскому фонду на официальной странице Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ. Там увидели связь с пятым президентом, лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

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Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала бывший советник Залужного по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская. Она пояснила, что на странице главнокомандующего было опубликовано несколько постов с благодарностью волонтерам, включая одну публикацию о фонде, активно поддерживающем украинские подразделения с 2014 года.

После этого Валерий Залужный получил указание немедленно удалить пост из-за негативной реакции из Офиса президента, где увидели в фонде, о котором говорилось в публикации, определенную "политическую заангажированность" предыдущим президентом Украины.

"У нас (на странице главнокомандующего ВСУ. – Ред.) был ряд постов с благодарностью волонтерам. Один из них касался фонда, который работает с 2014 года и активно помогал ряду подразделений. Валерий Федорович меня встретил и говорит: "Немедленно убирай этот пост" , – потому что ему позвонили сверху и были очень недовольны. Я не могла понять, в чем дело, но позже поняла, что там (в Офисе президента. – Ред.) увидели в фонде, о котором мы написали, якобы "политическую заангажированность предыдущим президентом Украины". Хотя, по сути, он – незаангажированный. Как может быть волонтерский фонд политическим?" –сказала она.

Несмотря на ситуацию, Долгоновская отметила, что Офис президента не налагал официальные ограничения или запреты на публичные коммуникации Залужного.

Напомним, на Западе все большее беспокойство вызывает рост влияния главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на решения, принимаемые украинскими властями. Союзники нашего государства обеспокоены тем, какой огромный массив решений сконцентрирован в руках бывшего кинопродюсера.

Ранее Ермак, комментируя возможные мирные переговоры с РФ, заверил, что повторения "Минска" и "Будапешта" не будет, Украина не пойдет ни на какие компромиссы по суверенитету и территории. Перед началом Саммита мира в Швейцарии 15 июня глава ОПУ также подчеркнул, что язык ультиматумов не работает в отношении Украины.