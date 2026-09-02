Устранит скрип дверей и очистит садовую мебель: как необычно использовать средство для мытья посуды

Люди могут и не подозревать, что обычное средство для уборки кухни имеет множество применений в доме. Так, средство для мытья посуды можно использовать по-разному, в частности, для ремонта скрипучих дверей и чистки садовой мебели.

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Оно не только удаляет жир и грязь с тарелок, но и может избавить вас от необходимости покупать кучу отдельных чистящих средств, пишет OBOZ.UA.

Как рассказали эксперты по клинингу, существует три альтернативных способа его использования. Например, можно исправить скрипящую дверь, брызнув небольшое количество средства на петлю и несколько раз сдвинув дверь вперед-назад.

Также это средство поможет освежить вашу садовую мебель. Обычная мойка средством для мытья посуды и тёплой водой сохранит её безупречно чистой.

Помойте им свою ванную комнату. Брызги средства для мытья посуды облегчат очистку ванн и раковин благодаря его способности удалять жир.

Также это хорошее средство для чистки сосновых столов. Приготовьте не слишком жидкую смесь: горячей воды, средства для мытья посуды, пищевой соды, белого уксуса и оливкового масла; используйте губку, чтобы потереть по волокнам; протрите сухой тряпкой и завершите обработку смесью горячей воды и оливкового масла, затем протрите сухой тряпкой.

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