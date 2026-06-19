Урсула фон дер Ляйен – мать семерых детей: как они выглядят и что известно о её "бурной юности"

Действующий президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в настоящее время занимает одну из самых влиятельных должностей в ЕС. До переезда в Брюссель она пережила "бурную юность", занимала пост федерального министра в Германии, а также ранее работала дипломированным врачом.

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Помимо блестящей политической карьеры, высокопоставленная чиновница является матерью семерых детей, которые также добились успехов в различных сферах. Подробности рассказывает OBOZ.UA.

Что известно о детях фон дер Ляйен

Старшего сына Урсулы фон дер Ляйен зовут Давид. По открытым данным, он получил образование по специальности экономика в Боннском университете, а впоследствии получил степень MBA в Калифорнийском университете в Беркли. После учебы работал в консалтинговой компании McKinsey, а также в ряде других организаций, и сейчас, согласно информации в его профиле на LinkedIn, работает в Google.

Дочь Софи связала свою карьеру с кино- и телеиндустрией. Она изучала международную экономику в Тюбингенском университете, училась в Бабельсбергском киноуниверситете и проходила стажировку в продюсерских компаниях. Сейчас работает продюсером в сфере кино и телевидения.

Еще одна дочь, Мария фон дер Ляйен, получила образование по специальностям история и политология в Гейдельбергском университете, а также изучала международную историю в Лондонской школе экономики и Колумбийском университете. В настоящее время она работает консультантом по управлению.

Близнецы Йоханна и Виктория фон дер Ляйен получили образование в ведущих университетах США и Европы. Йоханна получила степень магистра по международной политике в Стэнфордском университете, а также изучала экологию и природные ресурсы. Ранее она окончила Мюнстерский университет по специальности экономика и политология. Позже, во время работы в консалтинговой компании McKinsey, она также получила степень магистра философии по экологической политике в Кембридже.

Её сестра Виктория, согласно открытым данным университетов, является докторантом Принстонского университета, где специализируется на темах религии, этики и политики. Она также получила образование в Мюнстерском университете, а впоследствии – степень магистра по философии и государственному управлению в Лондонской школе экономики, а также изучала теологию в Оксфорде.

Что касается младших детей семьи, информации в открытом доступе немного. Сын Эгмонт окончил школу в 2016 году, и его мать сопровождала его на выпускном, однако о его дальнейшей деятельности ничего не известно. О самой младшей дочери Грации фон дер Ляйен публичных данных почти нет.

Ранее в комментарии изданию Bild Урсула фон дер Ляйен отмечала, что всегда мечтала о большой семье, и объясняла это собственным опытом взросления в многодетной среде. Она подчеркивала, что именно такая атмосфера в значительной степени повлияла на её жизненные взгляды и семейные ценности. Также она упоминала, что и её муж происходит из многодетной семьи.

"Было замечательно видеть, насколько динамичными были отношения между детьми и насколько они поддерживали, помогали и учили друг друга… Чем старше мы с мужем становились и чем больше детей было, тем больше свободы мы давали младшим. У нас просто заканчивались силы; в какой-то момент наступает усталость от постоянного воспитания. Старшие братья и сестры затем автоматически брали на себя эту ответственность вместе с младшими", – подчеркнула она.

"Бурная юность" председателя Европейской комиссии

Урсула фон дер Ляйен родилась в Брюсселе в многодетной немецкой семье. Ее мать Хайди Альбрехт была журналисткой и имела ученую степень по философии, а отец Эрнст Альбрехт сделал успешную политическую карьеру и занимал высокие государственные должности. Из-за особенностей работы отца семье неоднократно приходилось менять место жительства.

После окончания школы фон дер Ляйен поступила на экономический факультет Геттингенского университета. Однако завершить обучение там ей не удалось из-за обстоятельств, которые вынудили семью принять непростое решение, связанное с её безопасностью.

В 1978 году немецкие правоохранительные органы предупредили Эрнста Альбрехта об угрозе со стороны леворадикальной группировки "Фракция Красной Армии". По имеющейся информации, террористы рассматривали возможность нападения на членов его семьи, а особая опасность угрожала именно Урсуле. Учитывая серьезность предупреждения, родители решили отправить дочь в Великобританию.

В Лондоне она некоторое время жила под именем Роуз Ледсон и продолжила обучение в Лондонской школе экономики. Будущая глава Еврокомиссии провела в британской столице более года. Этот период совпал с расцветом панк-культуры в Великобритании, которая тогда активно влияла на молодежь и формировала новые общественные тенденции.

В молодости Урсула фон дер Ляйен увлеклась насыщенной жизнью Лондона, из-за чего учеба отошла для неё на второй план. Значительно больше времени она проводила на концертах, вечеринках и в компании новых друзей, чем в аудиториях и библиотеках.

Такой образ жизни не слишком одобряли её родители. Когда правоохранительные органы сообщили, что угроза для семьи миновала, Урсула вернулась в Германию и продолжила получать высшее образование. В дальнейшем она изучала экономику в Вестфальском университете имени Вильгельма в Мюнстере.

В 1980 году она поступила в Ганноверскую медицинскую школу, где познакомилась со своим будущим мужем Гайко фон дер Ляйеном, который также получал образование врача. В 1986 году пара официально узаконила свои отношения, а уже через год высокопоставленная чиновница впервые стала матерью.

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