Уроженец Киева Анатоль Литвак: голливудская звезда и режиссер первого в истории антифашистского фильма

Анатоль Литвак, сделавший блестящую карьеру в Голливуде, работал в самых разных жанрах – от мелодрамы и детектива до комедии, но главными в его творчестве стали антифашистские фильмы, в том числе и знаменитая лента "Исповедь нацистского шпиона", из-за которой режиссер стал врагом Третьего рейха и лично Адольфа Гитлера. Сам Литвак два раза чудом избежал гибели – в первый раз от большевизма и второй раз от нацизма: предполагая, каким может быть развитие событий, он вовремя уехал сначала из России, а затем – из Германии, обосновавшись в США. А начинался его путь к славе и успеху в тихом дореволюционном Киеве…

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Жизнь в жерновах революции

Анатоль – Анатолий Михайлович – Литвак родился в мае 1902 года в Киеве в семье руководителя банка, известного и уважаемого в городе человека. Незадолго до революции 1917 года семья переехала в Санкт-Петербург. Там будущий голливудский режиссер не только поступил на философский факультет университета, но и увлекся театром, который часто посещал с родителями. Счастливая жизнь семьи Литвак закончилась в октябре 1917 года: из-за политических и социальных потрясений они больше не могли вести привычный образ жизни – отец лишился зарплаты, а деньги, которые копились в течение всей жизни, моментально потеряли свою ценность. Как известно, беда не ходит одна – вскоре у Анатоля умер отец, а мать совершенно потеряла голову, не понимая, как ей жить дальше. Неприспособленный к трудовой жизни юноша вынужден был искать работу, и неожиданно ему повезло – его взяли в самодеятельный театр. Правда, его задачей была всего лишь установка и разборка декораций, зато он мог смотреть все спектакли и даже ездил в Москву, чтобы посещать студию театрального искусства гуру театра того времени Всеволода Мейерхольда и лекции Евгения Вахтангова. Довольно быстро на Литвака обратили внимание – его повысили до помощника режиссера, но к театру он уже охладел – его влек кинематограф, за которым, как он понимал, было большое будущее.

Эмиграция во Францию

На киностудии "Севзапкино" Литвак попробовал себя в самых разных ипостасях – был декоратором, ассистентом режиссера, сценаристом и даже поставил несколько лент: "Татьяна", "Сердца и доллары", "Самый молодой пионер". Подающего надежды молодого кинематографиста отправили изучать кинодело в Париж. Это был шанс сделать карьеру на Западе, которым Литвак воспользовался – назад он не вернулся. Правда, на новом месте ему пришлось все начинать сначала: он работал на самых низших должностях в небольших театрах и на съемочных площадках, но на постановку собственных фильмов, несмотря на имеющийся у него опыт, рассчитывать не мог.

Понимая, что во Франции он карьеры не сделает, Литвак переехал в Германию, где все сложилось самым благоприятным для него образом. Здесь он дебютировал в 1925 году как монтажер, работая над фильмом Георга Пабста "Безрадостный переулок", в котором играли Грета Гарбо, впервые выступившая в главной роли, и Марлен Дитрих – ей достался эпизод. А уже в 1930 году Литвак выпустил свою первую картину в качестве режиссера – "Долли делает карьеру". Дальше ленты в его постановке следовали одна за другой: "Спальный вагон", "Сиреневое сердце" (в нем свои первые роли сыграли Жан Габен и Фернандель), "Песня одной ночи", "Кале-Дувр", но знаменитым режиссера сделали не они, а историческая мелодрама по роману Клода Ане "Майерлинг" с Шарлем Буайе и Даниэль Дарье в главных ролях, вышедшая на экраны в 1936 году. Картина настолько сильно впечатлила американских зрителей, а заодно и кинопроизводителей, что вскоре ее режиссера пригласили на работу в Голливуд.

"Женщина, которую я люблю"

В США Литвак не только сделал карьеру кинорежиссера, но и нашел личное счастье: он женился на Мириам Хопкинс – актрисе, сыгравшей главную роль в его дебютном голливудском фильме "Женщина, которую я люблю", – его название стало для Анатоля символичным. История отношений Литвака и Хопкинс сама по себе могла бы стать основой для голливудского фильма в жанре мелодрамы. Режиссер и актриса познакомились на теплоходе, на котором Литвак отправился покорять Америку, а Хопкинс возвращалась из Европы домой. Со стороны Анатоля чувства к красавице актрисе были любовью с первого взгляда – он так увлекся, что тут же, прямо на палубе, сделал ей предложение, но голливудская звезда не просто отказала – она высмеяла молодого человека, который, кроме обожания, не мог дать ей ничего – ни богатства, ни положения в обществе. Но уже спустя несколько месяцев – во время съемок фильма – Анатоль снова сделал Мириам предложение – и на тот раз получил согласие. К сожалению, продлился брак недолго – через два года Литвак и Хопкинс развелись.

"Исповедь нацистского шпиона"

Карьера режиссера на "Фабрике грез" сложилась более удачно. Подписав контракт со студией "Warner Bros.", Литвак снял девять картин, самой известной из которых стала антифашистская лента "Исповедь нацистского шпиона". В центре внимания фильм находился еще на стадии производства – работавшие в США немецкие дипломаты, узнав о съемках, разными способами пытались им помешать. Так, германский консул заявил, что появление такой картины нанесет серьезный урон отношениям двух государств, а генеральный консул Германии в Америке и вовсе пригрозил, что его страна запретит к показу на территории Германии не только сам фильм, но и все картины с участием занятых в нем актеров.

Каждый день студия "Warner Bros." и сам Литвак получали десятки писем с угрозами, а после того, как 6 мая 1939 года фильм вышел на экраны, их авторы перешли от слов к делу. На следующий же день сторонники Гитлера сожгли кинотеатр, в котором накануне демонстрировалась картина, а в самой Германии был убит сотрудник "Warner Bros.". Демонстрацию "Исповеди нацистского шпиона" запретили не только в странах с господствующей идеологией национал-социализма – Германии, Италии, Японии, Испании, но и в так называемых нейтральных европейских странах – Швейцарии, Нидерландах, Швеции, Норвегии и Ирландии: их правительства так боялись Гитлера, что решили перестраховаться.

"Почему мы сражаемся" и высадка союзнических войск в Нормандии

Что до самого Литвака, то он решил бороться с нацизмом не только на съемочной площадке, но и на поле боя – с началом Второй мировой войны он решил пойти на фронт. Но высшее американское руководство решило использовать режиссера по назначению – его направили на работу над масштабным проектом Фрэнка Капры "Почему мы сражаемся", целью которого было убедить американцев в правильности решения президента Рузвельта вступить в войну, к которой, как многим за океаном казалось, Америка не имеет никакого отношения. Литвак участвовал в шести фильмах проекта из семи, при этом лично работал над серией "Битва за Россию", музыку к которой написал другой украинский эмигрант – Дмитрий Темкин. Успех картина имела невероятный, неудивительно, что именно Литваку доверили фиксацию важного исторического момента – высадку союзнических войск в Нормандии. За эту работу Литвак был награжден военными наградами: американскими медалями "Легион заслуг" и "Бронзовая звезда", французскими – Орденом почетного легиона и Военным крестом, а также орденом Британской империи, почетным офицером которого он стал.

Спад в кинокарьере

50-60-е годы историки кино называют спадом в карьере Анатоля Литвака, хотя кажется, что они слишком строги к режиссеру – его работы не только по-прежнему пользовались успехом у зрителей, но и влияли на жизнь общества. Так, лента "Змеиная яма", действие которой происходило в психиатрической лечебнице, привела к изменению ряда законов США, связанных с областью психиатрии. А фильм "Анастасия", рассказывающий о якобы спасшейся от смерти дочери Николая II, роль которой сыграла Ингрид Бергман, получившая за эту работу "Оскар", с успехом шел во всех странах мира. Не оставлял Литвак без внимания и главную тему своего творчества – ретро-детектив "Ночь генералов" рассказывал о судьбах высокопоставленных немецких военных после краха фашистской Германии, а главные роли в нем сыграли такие звезды, как Омар Шариф, Филипп Нуаре и Питер О'Тул. Блестящим завершением кинокарьеры Анатоля Литвака можно назвать экранизацию романа Франсуазы Саган "Любите ли вы Брамса?", получившую Золотую пальмовую ветвь на кинофестивале в Каннах.

Смерть и похороны

Анатоля Литвака не стало 15 декабря 1974 года – он скончался в частной клинике в пригороде Парижа от рака желудка, который врачи диагностировали ему за год до этого. Прощание с режиссером прошло в крематории кладбища Пер-Лашез. Урна с прахом на некоторое время была выставлена в его колумбарии, после чего вторая жена режиссера – актриса и модель Софи Литвак – развеяла прах мужа в известном только ей месте – так просил в завещании сам режиссер. За вклад в мировой – и прежде всего американский – кинематограф Анатоль Литвак был отмечен персональной звездой на голливудской "Аллее славы".