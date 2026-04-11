Урожай получите очень быстро: когда надо сажать редиску

Редис считается одной из самых быстрых овощных культур. Первый урожай можно получить уже через 20–30 дней после посева. Именно поэтому для хорошего результата важно не упустить правильное время посева в открытый грунт.

Если удачно выбрать период посадки и обеспечить простой уход, редиска порадует быстрым и обильным урожаем.

Лучшее время для посева редиса в открытый грунт – от конца марта до середины апреля. В этот период земля уже немного прогревается, но погода еще остается достаточно прохладной, что хорошо подходит для этой культуры. Даже если еще возможны заморозки, редис обычно переносит такие условия лучше, чем сильное тепло.

Чтобы иметь урожай дольше, редис можно высевать не только один раз. Для повторного сбора семян советуют сеять через каждые 10–15 дней до начала июня. Благодаря этому собирать свежий редис можно практически весь весенне-летний сезон.

Во время посадки важно учесть несколько условий. Редиска не любит ни слишком холодной, ни слишком теплой почвы. Лучше всего семена прорастают при температуре от 8 до 15 градусов. Грядку для него стоит обустраивать на солнечном месте, а сам грунт должен быть легким, рыхлым и с достаточным количеством перегноя.

Перед посевом землю желательно хорошо разрыхлить и добавить немного органического удобрения. В то же время тяжелые азотные подкормки в начале не нужны, ведь они могут помешать быстрому формированию корнеплодов.

Чтобы ускорить созревание редиса, семена сеют на глубину 1–2 сантиметра и поливают теплой водой. Междурядья обычно оставляют примерно по 15 сантиметров, чтобы растениям хватало места для роста.

Если погода еще прохладная, грядку можно накрыть пленкой. Это поможет семенам быстрее прорасти. Также для хорошего урожая важны регулярный полив и своевременная прополка сорняков, ведь именно эти простые шаги создают редиске комфортные условия для развития.

