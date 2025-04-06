Уровень опасности оранжевый: синоптики и спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

7, а также 8-11 апреля в Украине ожидаются сильные заморозки в воздухе в 0...-5 градусов. Поэтому синоптики предупредили о ІІ (оранжевом) уровне опасности.

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Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что такие заморозки будут в ночь на понедельник в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. А 8-11 апреля они охватят всю Украину.

Ночью 7 апреля в Харьковской и Днепропетровской областях, а 8 апреля – в Запорожской, Донецкой и Луганской на поверхности почвы ожидаются заморозки в 0-3 градуса. Эти метеоусловия соответствуют I (желтому) уровню опасности.

Также 7 апреля ночью в западных, северных и центральных областях на дорогах образуется гололед – это I (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия усложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах; заморозки повредят раннецветущие плодовые деревья", – предупредили в УкрГМЦ.

В ГСЧС также заявили об ухудшении погодных условий. Спасатели показали, что 6 апреля на вершине горы Пип Иван свирепствовала настоящая зима.

Там выпало около 30 см снега, имелись сильные порывы ветра и ограниченная видимость. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям призвали воздерживаться от выходов в горы до стабилизации погоды.

Что касается Киева и Киевской области, то:

– ночью 7-11 апреля в столице заморозки в воздухе на уровне 0…-2 градусов – I (желтый) уровень опасности;

– ночью 7-11 апреля на Киевщине заморозки в воздухе в 0…-5 – ІІ (оранжевый) уровень опасности.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что 7 апреля в Украине удержится холодная погода, ожидается снег и дождь, ночью возможны заморозки. Холод продлится всю неделю, а потепление, по ее прогнозу, начнется с Вербного воскресенья, 13 апреля.

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