Будет и снег, и дождь: как изменится погода 7 апреля в Украине

В понедельник, 7 апреля, в Украине удержится холодная погода, ожидается снег и дождь, ночью возможны заморозки. Холод продлится всю неделю, а потепление начнется с Вербного воскресенья 13 апреля.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что сейчас в Украине наблюдаются температурные контрасты: в Луганске +14, во Львове +0 градусов, в Одессе +4, в Киеве +5, в Ривне -3, в Харькове +12, в Ялте +16, в Чернигове +3 градуса.

В понедельник снег наиболее вероятен на севере Украины, а дождь – в юго-восточной части.

На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, порывистый, некомфортный, временами до штормовых порывов, до 15-20 м/с.

Кроме того, в ближайшую ночь ожидаются заморозки на западе, на севере, в центре (кроме Днепропетровщины), местами в Одесской и Николаевской областях, на остальной территории +2...+6 градусов.

В течение дня в понедельник температура воздуха будет на севере и западе +1...+4 градуса, в центральных областях +2...+5 градусов, в Днепропетровской области до +7 градусов, в южной части +3...+6 градусов, в восточных областях +9...+12 градусов.

В Киеве небольшой снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, ночью заморозки 0...-2 градуса, днем +1...+3 градуса, поэтому следует одеваться тепло.

По прогнозу синоптика, холодная погода с ночными заморозками будет держаться всю неделю.

А потепление начнется с Вербного воскресенья, которое в этом году отмечается 13 апреля.

По данным Укргидрометцентра, по меньшей мере, до выходных на большинстве территорий Украины ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 6 апреля выпал снег. Снежило не только на западе, но и на юге и в центральных областях, водителей призвали быть особенно осторожными на дорогах.

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