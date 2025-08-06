'Уникальный момент': полярники показали, как морской леопард пытался взобраться на льдину к тюленю. Видео

Украинским полярникам удалось зафиксировать интересный случай во время работы в океане. Морской леопард пытался вскарабкаться на льдину к тюленю.

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Видео обнародовали на Facebook-странице "Национального антарктического научного центра". В общем животное не оставляло планов добраться до своего сородича в течение 20 минут.

"Посмотрите какой уникальный момент зафиксировали наши ученые во время работы в океане! Морской леопард активно пытался заскочить к тюленю-крилеиду. Кажется, крилеид был не очень рад такому вниманию, но леопард не унимался", – говорится в сообщении.

Почему животное хотело вскарабкаться на льдину

Биологи выдвигают несколько версий, чтобы объяснить такое поведение морского леопарда. Хотя эти животные принадлежат к семейству тюленевых, некоторые из них охотятся на своих "родственников", в частности на молодых крилеидов. Поэтому вполне вероятно, что леопард просто искал добычу.

Другое предположение – хищник хотел завладеть льдиной на которой сидел крилеид. Морские леопарды известны своей территориальностью: если считают какой-то участок своим, то пытаются прогнать всех посторонних, даже лодки с исследователями.

Еще одна версия – игра. Эти животные способны к игровому поведению, поэтому вполне возможно, что леопард просто скучал и решил развлечься таким образом.

Напомним, ранее во время исследований в океане украинские полярники с научной станции "Академик Вернадский" стали свидетелями интересного приключения, где стая косаток охотилась на тюленя-крилеида, а тот спрятался от них в трещине айсберга.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля украинские ученые показали зимний выход в Южный океан. Он расположен вблизи острова Галиндез в Антарктиде. Украинским биологам как раз посчастливилось встретить горбатых китов, которые пускали фонтаны и округляли спину.

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