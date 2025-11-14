Умерла британская писательница украинского происхождения Марина Левицкая: чем она прославилась. Фото

В возрасте 79 лет умерла британская писательница украинского происхождения Марина Левицкая. Она больше всего известна своим романом"Краткая история тракторов по-украински", который стал международным бестселлером и получил несколько наград.

Видео дня

Печальную весть о смерти писательницы принес ее агент Билл Гамильтон. Он описал Левицкую как человека с"уникальным комическим чутьем" и "активным чувством социальной справедливости".

У писательницы остались муж Дональд Сассун и дочь Соня. А также – творчество Марины.

Что говорят о Марине

Причина смерти не сообщается, однако британский вещатель отмечает, что последние годы Левицкая жила с дегенеративным заболеванием мозга.

"В мире очень мало таких ярких личностей, и она была одной из них – забавной , теплой, эксцентричной, политической в лучшем смысле этого слова, невероятной и замечательной. Ее боевые художественные произведения будут жить как чрезвычайно серьезные и веселые записи о временах и местах", – так о писательнице сказала ее бывшая редактор Джульет Аннан.

Доктор Рут Деллер, которая училась у Марины, описала ее как "очень живую, очень разговорчивую, очень общительную, веселую" личность, чей юмор "проявлялся в ее книгах".

Жизнь писательницы

Марина Левицкая родилась после Второй мировой войны в лагере для беженцев в Германии, в семье украинцев, которых нацисты депортировали к себе в качестве рабочей силы. Позже с семьей переехала в Великобританию, где прожила всю жизнь.

Марина училась в Килском университете, работала доцентом в Университете Шефилд Галам в области научных исследований средств массовой информации и коммуникаций. До 2012 года она преподавала медиастудии в этом вузе, а затем посвятила себя карьере писательницы.

Писательница очень мало путешествовала и, по ее собственным словам, практически не видела мира. Но на родине своих родителей она была – в 2011 году.

Бестселлер Марины

Дебютная книга Левицкой,"Короткая история тракторов по-украински", вышла в свет, когда автору уже было 58 лет, и стала неожиданным международным бестселлером. Его перевели на 35 языков.

Это сатирический роман, написанный в жанре черного юмора, в котором рассказывается об истории и быте украинских эмигрантов в Англии. В частности, в нем в комической форме изображена разная реакция двух дочерей, когда их отец-вдовец женится на гораздо младшей иммигрантке из Украины. Причем отец, бывший инженер, пишет на украинском языке книгу, посвященную истории тракторов.

Это произведение было тесно связано с собственной жизнью Марины – напряженными отношениями с братьями и сестрами, потерей матери и эксцентричным отцом-инженером, который также женился на женщине намного моложе себя.

За "Короткую историю тракторов по-украински" Марина получила премию Bollinger Everyman Wodehouse, став единственной женщиной, победившей в этом конкурсе. А также Левицкая была внесена в длинный список Букеровской премии и в короткий список премии Orange за художественную литературу.

Другое творчество

К сожалению, писательница успела немного. Второй ее роман"Два фургона" (2007 год издания) является продолжением первого. Это произведение вошло в шортлист премии Оруэлла за политическую литературу.

Также (без учета нескольких коротких рассказов, которые Марина не любила) писательница успела написать и издать романы"Мы все сделаны из клея" (2009);"Разные домашние животные: живые и мертвые" (2012); и"Хороший, плохой и немного глупый" – последний роман был опубликован в 2020 году.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ноябре отошла в вечность Мичико Терада, мама народного артиста Украины, которая основала балетную школу в Киото и посвятила большую часть жизни развитию культурного обмена между Японией и нашей страной. Она умерла в возрасте 86 лет из-за болезни, которой страдала последние две недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейк