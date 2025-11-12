Болезнь унесла жизнь японки Мичико Терады – матери народного артиста Украины: какой вклад она сделала в украинскую культуру

В воскресенье, 9 ноября, отошла в вечность Мичико Терада, которая основала балетную школу в Киото и посвятила большую часть жизни развитию культурного обмена между Японией и Украиной. Она умерла в возрасте 86 лет из-за болезни, которой страдала последние две недели.

Трагическую новость сообщили на сайте телекомпании NHK WORLD-JAPAN. Как отметил сын японки, народный артист Украины Нобухиро Терада, его мать прожила счастливую жизнь, отдавая всю энергию преподаванию балета и улучшая связи с нашим государством.

Память Мичико Терады почтили представители Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной. На странице учебного заведения в Instagram обнародовали несколько фотографий с основательницей балетной школы и подчеркнули, что она была невероятно талантливым человеком.

"Ее педагогический талант, искренность и доброжелательность, умение вдохновлять и заинтересовать, прививали ученикам любовь к искусству, воспитывали в них красоту, грацию, изящество и стремление к творчеству. Светлая память и вечное уважение человеку, который посвятил свою жизнь красоте и искусству", – говорится в посте.

Со своей стороны работники Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко выразили соболезнования Нобухиро Тераде. Они обнародовали пост в Facebook, в котором выделили неоценимый вклад Мичико Терады в развитие украинской культуры: "Благодаря ее усилиям происходил регулярный обмен исполнительским и педагогическим опытом, организовывались совместные культурно-художественные проекты, концерты, гастроли".

Что известно о Мичико Тераде

В 1960 году Мичико Терада вместе со своим мужем Хироясу Терадой основала школу балета Terada Ballet Art School в японском городе Киото. В 1971-м заведение установило связи с государственной школой балета в Украине, после чего между ними начался обмен опытом. В частности, студенты и преподаватели из нашей страны нередко выступали в Киото.

В 1987 году Мичико Терада отправила своего сына на обучение в столицу Украины. Нобухиро Терада окончил Киевское государственное хореографическое училище в 1993-м и в том же году стал солистом Национальной оперы Украины имени Т.Г. Шевченко. Со временем он получил почетный титул народного артиста Украины.

Мичико Терада также основала Ассоциацию обменов Киев-Киото в 2002 году, членами которой стали художники и представители бизнеса региона Кансай. В декабре 2009-го она была награждена Орденом княгини Ольги III степени за значительные усилия в области популяризации украинской культуры за рубежом и за укрепление связей между Украиной и Японией.

После начала полномасштабной войны Мичико Терада неоднократно поддерживала нашу страну. Она участвовала в помощи украинцам, которые эвакуировались в Японию. В апреле 2025 года Терада организовала совместное выступление японцев и танцоров из Украины на Всемирной выставке в Осаке.

