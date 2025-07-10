Улицы превратились в реки, 'тонут' авто: во Львове и Луцке пронеслись мощные ливни, есть последствия. Фото и видео

На западе Украины пронесся мощный ураган, в результате которого несколько областных центров частично ушли под воду. Сильное повышение уровня воды было зафиксировано во Львове и Луцке.

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Стихийное бедствие привело к проблемам с транспортным сообщением и затоплению домов. Об этом сообщают местные СМИ и городские власти.

По информации Львовского городского совета, в областном центре местами уровень воды достигает почти трех метров. Однако в мэрии уточнили, что в этом случае речь идет о нежилых зонах.

Также сообщается, что после сильных ливней река Зубра продолжает выходить из берегов. В связи с этим существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.

Во Львове заверили, что городские службы работают в усиленном режиме. Вместе с тем местная власть обратилась к жильцам с просьбой перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также переместить автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков.

Сильные дожди прошли также в Волынской области, вследствие чего была нарушения работа коммунального транспорта в областном центре. Дежурная диспетчер Луцкого предприятия электротранспорта Раиса Мищук рассказала изданию "Суспільне Луцьк", что транспорт остановился с самого утра, поэтому люди не могли добраться до работы.

На маршрутах в Луцке 10 июля работает 35 троллейбусов. Из-за погодных условий в областном центре Волыни троллейбусы временно прекратили движение впервые этим летом.

По информации Украинского гидрометцентра, в ближайшее время в западных областях будет преобладать дождливая погода. Сильные ливни в течение 10 июля прогнозируются на Волыни, в Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях.

Напомним, что недавно в Соединенных Штатах Америки зафиксировали редкую стихию. Захватывающие кадры смерча, который словно танцует, сняли в штате Южная Дакота.

Ранее эколог Александр Соколенко объяснял, что, например, торнадо в Украине чаще возникают на юге, где влияние моря и солнечной активности создает благоприятные условия. К примеру, в Одесской области их можно увидеть над морем в жаркие летние дни, особенно в июне-августе, когда имеем влияние холодного арктического воздуха.

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