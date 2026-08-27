"Укрзалізниця" массово изменила расписание движения поездов: где задержки превышают 8 часов
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27 августа в Украине массово задерживаются поезда — некоторые из них отстают от расписания на 7–9 часов, а отдельные международные рейсы — более чем на 12 часов. Причиной стали массовые российские обстрелы.
Об этом сообщили в"Укрзализныце". Кроме того, киевская кольцевая электричка также временно приостановила движение из-за угрозы, но сейчас уже полностью возобновила работу.
"Мы продолжаем движение там, где это позволяет ситуация с безопасностью, внимательно следим за воздушным пространством и делаем все возможное, чтобы никто не пострадал — ни пассажиры, ни железнодорожники", — подчеркивают в компании и предупредили, что ситуация может измениться, а задержка — сократиться.
Что делать пассажирам
- Узнать о времени задержек на сайте.
- Следить за push-уведомлениями в приложении "Укрзализныци".
- Слушать объявления диктора.
- Следить за информационными табло на вокзале.
Также железнодорожники призывают во время воздушной тревоги направляться в укрытие и внимательно слушать объявления: если посадка на поезд продолжается, об этом будет сообщено отдельно, а сотрудники железной дороги подскажут, как безопасно добраться до вагонов.
"Если отправляетесь в путь, позаботьтесь о запасе воды и перекусе. Из-за ситуации с безопасностью путешествие может затянуться дольше, чем планировалось", — добавили в УЗ.
Для пассажиров и сотрудников поездов, которые из-за атак задержатся более чем на 5 часов, будет организовано питание на одной из промежуточных станций.
Какие поезда задерживаются дольше всего (по состоянию на 14:30)
- Харьков-Пасс. – Хелм (12:44);
- Харьков-Пасс. – Одесса-Главная (9:46);
- Житомир – Одесса-Главная (9:26);
- Днепр-Главный – Одесса-Главная (8:58 ч);
- Днепр-Главный – Мукачево (8:57 ч);
- Одесса-Главная – Киев-Пассажирский (8:26);
- Запорожье-1 – Киев-Пассажирский (8 ч);
- Днепр-Главный – Львов (8 ч);
- Днепр-Главный – Хелм (8 ч).
Как уже сообщал OBOZ.UA, меры безопасности на железной дороге вполне обоснованы, поскольку российские войска систематически атакуют не только инфраструктуру УЗ, но и поезда. Так, 23 августа российские беспилотники поразили электропоезд "Лозовая – Харьков" на станции Лимановка в Харьковской области, а также поезд, перевозивший почти 600 пассажиров по маршруту Житомир – Одесса.
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