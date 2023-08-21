Украину ждет аномальная осень: климатолог рассказала, к каким 'сюрпризам' готовиться

Осенью в Украине ожидаются аномально высокие температуры. По сравнению с последними десятилетиями, осенью 2023 года средняя температура будет выше на 1 градус.

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Однако высокая температура воздуха не будет наблюдаться ежедневно, при этом в ночные часы прогнозируется похолодание. Об этом в интервью "Главреду" рассказала кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

Климатолог отметила, что температура воздуха ощутимо будет снижаться в ночные часы. Первая половина осени ознаменуется сухой погодой – осадков в этот период ожидается мало. Также Балабух добавила, что температурные аномалии будут преобладать в западных регионах Украины.

По информации синоптиков, средняя температура осенью ожидается в пределах +8 градусов. При этом по прогнозам климатологов, этой осенью в Украине ожидаются ранние заморозки.

Погодные "сюрпризы" стоит ожидает уже в начале ноября – в этот период возможно сильное похолодание. Такие прогнозы говорят о возможной ранней зиме в Украине.

Что же касается начала зимы, то синоптики уверены, что за счет природного явления Эль-Ниньо в Украине будет аномально теплая зима. В декабре будет умеренное тепло и небольшое количество осадков.

Напомним, в начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предвидится, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.

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