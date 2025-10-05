Украину затянет влагой: синоптики сказали, где в воскресенье выпадет дождь с мокрым снегом. Карта

Согласно последним прогнозам погоды, в Украине в воскресенье, 5 октября, будет облачно с прояснениями. Дожди везде: умеренные, а днем в восточных областях местами и значительные дожди, только в южных областях днем "без существенных осадков".

Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Об этом рассказывают специалисты Укргидрометцентра.

Какая погода будет в стране

Западный па юго-западный ветер будет довольно ощутимым – с порывами до 7-12 м/с. А в Карпатах местами возможныпорывы ветра до 15-20 м/с.

Ветер также будет ощутимым из-за температуры – ночью 6-11° тепла, а днем не намного теплее, всего 11-16°.

Теплее всего будет на юге и востоке страны, где синоптики обещают до 18°; а холоднее – в западных областях, где днем лишь 8-13°.

На высокогорье Карпат дождь будет с мокрым снегом; а температура в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

Какая погода будет в столице

5 октября на территории Киевской области и самого Киева также будет облачно с прояснениями, и временами дождь. Ночью и утром по области туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области: ночью 6-11° тепла,а днем только 11-16. В самой столице днем прогнозируют 13-15°.

