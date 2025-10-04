'Вода пошла волной': в Одесской области частные дома до сих пор остаются затопленными

В селе Лиманка Одесской области жители до сих пор борются с последствиями стихии, которая накрыла регион 30 сентября. Во время сильного ливня потоки воды разрушали заборы, накрывали автомобили и даже заставляли людей выбираться из домов вплавь. Часть частных домов остается затопленной, а жители считают убытки.

Видео дня

О масштабах подтопления рассказывают телеканалу Суспільне Одеса сами пострадавшие. Местный житель Евгений говорит, что уровень воды в его дворе достиг двух метров. Вода уничтожила подвал, в котором была оборудована мастерская, повредила технику и систему коммуникаций.

Мужчина признается, что его семья несколько дней почти не могла покидать дом.

Страх перед новым ливнем

Жительница села Елена вспоминает, что той ночью они не спали и непрерывно следили за прогнозами погоды. Она рассказала, что даже когда уровень воды стабилизировался, дождь за окном вызвал новые волны паники у детей. Женщина жалуется на отсутствие необходимой техники для откачки воды, ведь в селе нет пожарной станции. Кроме того, прорыв ограждения, которое сдерживало поток в балке, только ухудшил ситуацию – вода хлынула волной, затопив дом и гараж.

По словам Елены, они вместе с детьми спасали имущество собственными силами. Ее муж на тот момент был в командировке, поэтому семье пришлось самостоятельно бороться со стихией.

Разрушения и потери

Еще один житель Лиманки, Виктор, отмечает, что в его доме вода поднималась выше человеческого роста. Потоп уничтожил систему отопления, электронику, солнечные батареи, компьютер и газовый котел. Теперь семья осталась перед зимним сезоном фактически без отопления, а убытки исчисляются тысячами гривен.

"Затопило аккумуляторы, батареи солнечные, компьютер, газовый котел, насосы. Вырвало расширительный бачок, трубы повырывало. Плавают холодильники, морозильная камера – все плывет", – описывает он последствия.

Что известно о непогоде в Одессе 30 сентября

В Одессе в последний день сентября выпала почти двухмесячная норма осадков. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, был объявлен красный уровень опасности. За сутки город получил 94 мм дождя, причем большая часть – 73 мм – выпала во второй половине дня. Это стало вторым наибольшим показателем в истории наблюдений после рекорда 2016 года, когда зафиксировали 113 мм.

Стихия унесла жизни десяти человек, среди которых целая семья из пяти человек. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести проверку действий местных властей и обстоятельств трагедии. По словам вице-премьера Алексея Кулебы, во время непогоды спасли более 380 человек. Сейчас поисковые работы завершены, а в городе продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что жители Одессы продолжают приходить в себя после аномального количества осадков, которые выпали в областном центре 30 сентября. По словам местных жителей, даже в квартирах поднялся уровень воды. В некоторых районах жилье местных жителей затопило на 50 сантиметров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!