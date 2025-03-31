Украину затягивает дождями, но ненадолго: синоптики дали прогноз погоды на первые числа апреля

Погода в Украине во вторник, 1 апреля, будет дождливая практически во всех регионах страны, кроме юга и востока. В понедельник погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцента. Отмечается, что во всех областях во вторник будет пасмурно.

Синоптики прогнозируют в течение дня небольшие дожди (в северных областях умеренные). Лишь на юге, днем и юго-востоке страны без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 1 апреля в западных и северных областях будет колебаться днем от +10 до +14 градусов, ночью синоптики прогнозируют от +5 до +8. В центре страны днем ожидается от +14 до +17 градусов, ночью прогнозируется от +6 до +8.

В восточных и южных регионах во вторник будет около +15..+18 градусов, ночью столбики термометров будут показывать от +6 до +8.

"1-2 апреля погоду в Украине будет формировать поле пониженного атмосферного давления. В большинстве областей атмосферные фронты обусловят преимущественно небольшие дожди, завтра днем в северной части умеренные", – пишут в Укргидрометцентре.

В столичном регионе в первый день апреля погода будет пасмурной. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем от +8 до +13 градусов; в Киеве ночью до +9, днем около +10 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что апрель начнется относительно теплой погодой, однако уже в ближайшие дни ситуация изменится. На выходных в Украине ожидается понижение температуры, которое может держаться до 9 апреля.

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