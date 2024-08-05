Украину в начале недели накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В начале новой недели Украину накроют дожди. Синоптики прогнозируют осадки и грозы почти по всех регионах нашей страны.

Видео дня

С южных областей отступит жара. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 5 августа, дожди с грозами прогнозируются на западе Украины. Также кратковременные осадки возможны в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Дождить будет в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории Украины в течение дня будет переменная облачность.

В западных областях будет самая низкая температура – в течение дня ожидается всего +21…+24 градуса. В центре, на севере и востоке нашей страны будет комфортная температура в пределах +25…+27 градусов.

На юге Украины на смену жаркой погоде придет комфортное тепло в пределах +27…+29 градусов.

Во вторник, 6 августа, сильные дожди с грозами сохранятся на западе Украины. Также осадки в этот день возможны в Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской областях.

На юге будет дождить в Одесской и Николаевской областях. На севере и юго-востоке синоптики прогнозируют переменную облачность. Температурные показатели не претерпят существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками.

В среду, 7 августа, дожди переместятся в центр и на северо-восток Украины. На западе и юго-востоке страны будет переменная облачность.

Грозовые дожди возможны в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях. Также осадки вероятны в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на 7 августа температура может опуститься до +13…+15 градусов, на западе местами похолодает до +12. Дневная температура останется без изменений. В целом по стране ожидается комфортное тепло от +25 до +29 градусов.

Напомним, синоптики спрогнозировали возвращение аномальной жары в Украину. Повышение температуры ожидается с 13-14 августа и кое-где, вероятно, достигнет +40 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам климатологов, убийственная жара и лютые лесные пожары наблюдались и в прошлом, но сейчас они случаются чаще и в большей степени. Одно из наиболее очевидных последствий изменений климата – тепловые волны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!