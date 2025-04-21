Украину накрыла 6-балльная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как уберечься метеозависимым людям

В воскресенье, 20 апреля, была зафиксирована 6-балльная магнитная буря. Такая солнечная активность может отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

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Об этом говорится на ресурсе Meteoagent. Так, в воскресенье солнечная активность была с К-индексом 6 (это означает сильный уровень магнитной бури, красный).

В то же время, в понедельник, 21 апреля, прогнозируют магнитную бурю среднего уровня – с К-индексом 4 (желтый уровень). Впрочем, уже 22 и 23 апреля будет снова 6-балльная магнитная буря.

Пик предыдущей магнитной бури был зафиксирован 15 апреля. Тогда ее мощность достигла практически самой высокой отметки – почти 9 баллов. В последующие два дня буря была 7-балльной, после чего постепенно становилась все слабее.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно следить за изменениями, чтобы заранее подготовиться к возможным вспышкам на солнце.

Особенно это важно для метеозависимых людей, то есть для тех, чей организм чувствителен к изменениям погоды и магнитной активности на Солнце. Метеозависимость может проявляться ухудшением самочувствия.

Перед периодом сильной магнитной бури врачи рекомендуют принять меры предосторожности: хорошо высыпаться, уделить внимание рациону (отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе), избегать эмоциональных потрясений и стрессовых ситуаций.

Как помочь организму во время магнитных бурь

соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу;

не употреблять острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе;

пить травяные чаи и много воды;

больше гулять на свежем воздухе, но избегать прямого попадания солнечных лучей;

небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости;

избегать конфликтов, стрессовых ситуаций;

людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства;

утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться – ванна.

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