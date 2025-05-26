Украину накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз на начало недели. Карта

В Украине в начале этой недели продолжат идти дожди. Средняя температура воздуха днем будет держаться на уровне +19... +22 °С, хотя на крайнем востоке ожидается и +29 °С.

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Предварительный прогноз погоды на период трех следующих дней мая дали в Украинском гидрометеорологическом центре. Синоптики также предупредили об опасных погодных явлениях.

Погода в Украине 26 мая

В понедельник в стране будет облачно с прояснениями. В северных, большинстве западных, центральных, в Одесской и Николаевской областях продлятся кратковременные дожди, днем местами грозы. На Житомирщине, Винниччине и Одесщине днем местами возможны значительные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях днем +12... +18 °С; на остальной территории днем +19... +24 °С, на востоке и юго-востоке страны +25... +29 °С.

Днем 26 мая на северо-востоке, в восточных и южных областях будут порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – предупредили синоптики.

Погода в Украине 27 мая

Во вторник, согласно прогностическим данным УкрГМЦ, всю страну затянет дождями – где-то кратковременными, где-то обильными. Облачно с прояснениями, ветер переменных направлений, 7-12 м/с.

Средняя температура по стране ночью +14... +16 °С, днем +20... +22 °С, в отдельных районах Харьковщины, Донетчины и Луганщины – до +27 °С.

Погода в Украине 28 мая

В среду в большинстве областей страны ожидаются еще более сильные дожди, местами с грозами. Меньшие осадки будут на юге и юго-востоке. Переменная облачность, ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Температура ночью +13... +19 °С, на западе похолодает до +8... +10 °С. Днем воздух прогреется в среднем до +17... +20 °С в западных областях, на остальной территории +20... +25 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики УкрГМЦ прогнозируют, что лето в Украине начнется с тепла, в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех областях. Однако не обойдется и без осадков, в частности увеличится количество дождей с грозами.

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