Украину накроют атмосферные фронты из Европы: Диденко предупредила о сложных погодных условиях в понедельник

В понедельник, 16 декабря, в Украине ожидается усложнение погоды. В большинстве областей потеплеет, однако выпадут снег, мокрый снег и дождь, на дорогах будет непростая ситуация из-за налипания мокрого снега, также возможна гололедица.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. По ее данным, осадки будут вызваны перемещением атмосферных фронтов с северо-запада Европы и сменой холодной воздушной массы на более теплую.

Так, на большинстве территорий пройдут снег, мокрый снег и дождь.

"При прохождении осадков будет налипать мокрый снег, возможна гололедица, на дорогах ситуация будет непростой из-за объективной сложности быстрого реагирования коммунальных служб", – спрогнозировала Диденко.

По данным синоптика, температура воздуха начнет повышаться.

В понедельник, 16 декабря, "ожидается не просто оттепель", а в течение дня потеплеет до +4...+7 градусов, только на востоке страны 0...+4 градуса.

Кроме того, погоду определят сильный западный и юго-западный ветер, добавила Диденко.

В понедельник повсюду в Украине предвидится штормовой ветер до 15-22 м/с, местами до 25 м/с.

"Подумайте уже сегодня, где парковать автомобиль, как укрепить то, что плохо закреплено, подальше от ветвистых деревьев, от билбордов, позабирайте с открытых балконов то, что легче, – не шутите со штормовым ветром! И кстати, такой сильный ветер продержится несколько дней – строители, позаботьтесь о рабочих планах особенно тщательно", – посоветовала синоптик.

В Киеве в понедельник будет сильный штормовой ветер, до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, однако потеплеет до +5 градусов.

Выпадет мокрый снег, который перейдет в дождь, на дорогах и тротуарах будет сложная ситуация, предупредила Наталья Диденко.

Она также призвала метеочувствительных людей позаботиться о своем здоровье в связи с изменением погоды:

"Такое резкое изменение погоды может повлиять на метеопатов, ухудшить состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами, провоцировать ДТП и т.д."

Ближайшее похолодание, по прогнозу Диденко, ожидается, ориентировочно, с 23-24 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики рассказали, какой месяц станет самым холодным этой зимой в Украине. Возможно поступление арктического холода, однако существенные снегопады, по прогнозу, маловероятны.

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