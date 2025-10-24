Украину на выходных накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В субботу, 25 октября, по всей территории Украины прогнозируются дожди и облачная погода. На следующий день, 26 октября, осадки сохранятся на западе, севере и в центре, тогда как на востоке ожидается переменная облачность.

Видео дня

Прогноз погоды на выходные обнародовали синоптики Укргидрометцентра. Метеорологи отмечают, что похолодание будет сопровождаться кратковременными дождями, однако значительных осадков не прогнозируется.

Погода в субботу, 25 октября

В этот день дожди пройдут в большинстве регионов страны. Теплее всего будет на юге, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, где воздух прогреется до +14...+18 градусов.

На севере днем ожидается +11...+14 градусов, ночью +5...+12 градусов. В центральных областях температура будет колебаться от +12 до +15 градусов.

На западе воздух прогреется до +15 градусов, а ночью температура опустится до +5...+7 градусов. На востоке днем будет до +17 градусов, ночью термометры покажут около +9...+14 градусов.

В Киеве 25 октября ожидается облачная погода, возможен незначительный дождь. Днем воздух прогреется до +11...+13 градусов, ночью до +8...+10 градусов.

Прогноз на воскресенье, 26 октября

В воскресенье будет дождливо на западе, севере и частично в центральных областях. На востоке страны погода будет переменно облачной, без существенных осадков.

На юге воздух прогреется до +16 градусов, ночью – до +5 градусов. В западных регионах ожидается +9...+13 градусов днем, на севере до +12 градусов.

В столице сохранится облачная погода, местами пройдет дождь. Температура днем составит +11...+13 градусов, ночью – +4...+6 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в пятницу, 24 октября, облачно, вечером дождь, синоптики предупредили о порывах ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Также напомним, что в течение ближайших дней температурные показатели в Украине будут колебаться из-за непостоянства атмосферных фронтов. Дождливые дни будут чередоваться с солнечными, но без значительных снижений температуры воздуха. Однако существенного потепления тоже не стоит ожидать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!