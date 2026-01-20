Над Украиной второй день наблюдается полярное сияние: что это за явление. Фото и видео

Украинцы уже вторые сутки подряд имеют прекрасную возможность наблюдать необычное явление – полярное сияние. Оно было особенно ярким в ночь на 20 января, с бликами красного, розового и зеленого цветов. Вечером вторника сияние над Украиной возобновилось, хотя обычно оно редкое для наших широт.

Видео дня

На этот раз северное сияние наблюдали в ночном небе жители западных областей, Киевской области и северных регионов. Сеть снова "вспыхнула" кадрами редкого явления.

Причина явления

Такое свечение вызвано мощными магнитными бурями из-за высокой солнечной активности.

Мощная солнечная вспышка выбросила облако заряженных частиц, оно достигло Земли быстрее, чем ожидалось. Это вызвало мощную геомагнитную бурю, которая возбудила магнитосферу Земли.

Заряженные частицы проникают в атмосферу и возбуждают атомы кислорода и азота, заставляя их излучать видимый свет, который мы называем северным сиянием.

Почему сияние назвали северным и почему его видно над Украиной

На поверхности Земли такие сияния наблюдаются на расстоянии 20–35° от магнитных полюсов планеты одновременно на всех долготах, но с разной интенсивностью.

И хотя оно случается и возле Южного полюса, явление назвали "северное сияние", потому что его чаще всего наблюдают в высоких северных широтах вокруг Северного полюса.

Для Украины это редкое явление. В нашем небе оно обычно наблюдается один раз в несколько лет и свидетельствует об экстремально высокой солнечной активности.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 января над отдельными регионами Украины зафиксировали северное сияние. Его наблюдали в ночном небе вечером после мощной солнечной вспышки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!