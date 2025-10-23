Сильные порывы ветра и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 октября

В Киевской области в пятницу, 24 октября, облачно, вечером дождь, синоптики предупредили о порывах ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 24 октября по территории Киевской области. Облачно, вечером дождь, вечером дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°С, днем 11-16°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 13-15°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и в столице. Днем 24 октября порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Вечером, возможно, пройдет сильный дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

