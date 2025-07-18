Украину на выходных накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

Выходные в Украине скорее всего будут дождливыми. Кратковременные осадки в течение субботы и воскресенья ожидаются в большинстве регионов Украины, прежде всего на западе, севере и в центре.

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Восток и юг же, хотя и там может дождик, будут изнемогать от жары в районе +30 и выше. Такой прогноз на ближайший уикенд, 19 и 20 июля, сделали в Укргидрометцентре.

На Волыни, в Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой области в субботу, 19 июля, днем ожидается +21...+23 градуса, ночью – +15...+13. Во всех этих областях дождь вероятен и днем, и ночью, преимущественно кратковременный. Только в Волынской и Житомирской областях ночные осадки будут значительными.

На Закарпатье днем будет немного теплее, +22...+24, ночью температура ожидается в диапазоне +16...+13. Кратковременный дождь прогнозируется в течение всех суток.

На большинстве территории на севере и в центре страны – в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской областях и в городе Киев синоптики прогнозируют днем +23... +26, ночью столбики термометров будут опускаться до +16...+14, местами температура будет на 1-2 градуса выше. Кратковременные дожди возможны в течение суток.

Чем дальше на восток и юг, тем жарче будет суббота.

На Николаевщине днем ожидается +25...+27, ночью +17...+15. В Одесской и Николаевской областях днем +26...+28, ночью +19...+17, на Херсонщине при такой же ночной температуре днем воздух будет прогреваться до +30...+32, а в Крыму и ночная, и дневная температура будет еще примерно на 2 градуса выше. Осадков в перечисленных регионах Украины синоптики не прогнозируют, там будет облачно с прояснениями.

На Сумщине и Полтавщине днем и ночью прогнозируются кратковременные дожди, ночная температура +17...+15, днем +24...+26.

Самыми жаркими будут в субботу Харьковщина (днем +30...+32, ночью +21...+19), Луганщина (+28...+30 и +22...+20 соответственно), Донетчина (+29...+31 и +22...+20), Днепропетровщина (+29...+31 и +21...+19), Запорожье (+30...+32 и +19...+17). Везде, за исключением Запорожской области, днем и ночью возможны кратковременные дожди.

Воскресенье, 20 июля, в большинстве западных регионов ночная температура будет держаться на уровне +15...+13, дневная – +23...+25, за исключением Закарпатья, где днем прогнозируют +26...+28. Ожидается также кратковременный дождь и днем и ночью, только на Волыни дождь скорее всего будет идти только днем.

В Винницкой, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Сумской областях синоптики днем обещают около +23...+25, ночью – в диапазоне +18...+15. Везде возможен кратковременный дождь в течение всех суток. Дожди и на Кировоградщине, однако днем и ночью там, скорее всего, будет на один-два градуса теплее).

На востоке и юге страны и частично в центре снова будет жарко. В Полтавской и Днепропетровской областях ночью ожидается около +21...+19, днем – до +29...+32 (на Полтавщине днем может быть несколько холоднее, примерно +27...+29) с кратковременными дождями.

Харьковщина, Луганщина, Донецкая область, южные регионы, включая Крым, ночью будут иметь +21...+19, днем – от +29...+31 до +31...+33. Кратковременные дожди днем возможны только в Харьковской области и на Донбассе, на остальных территориях ожидается переменная облачность без осадков.

Напомним, ранее Гидрометцентр назвал самые дождливые дни в ближайшей перспективе. В середине июля синоптики прогнозируют похолодание в части регионов, а кое-где – жару до +37.

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