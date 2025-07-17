Экватор лета: где-то похолодает, а где-то ожидается до +37. Гидрометцентр назвал самые дождливые дни

На экваторе лета погода в Украине будет существенно разниться от региона к региону. Синоптики прогнозируют как достаточно умеренное тепло на уровне +22 градусов, так и настоящую жару с отметками до +34 градусов. Ситуация с осадками в течение ближайших дней также будет быстро меняться. Однако, в целом такая погодная ситуация является довольно привычной для этого времени года.

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Подробнее о погодных тенденциях в Украине в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в ближайшие дни: кое-где похолодает, а где-то будет +37

До конца недели большей жары, чем сейчас, синоптики не предвидят. Наоборот, в некоторых регионах ожидается небольшое похолодание, отметила Наталья Птуха. "Будет неустойчивая погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Локально возможен град и шквалы", – добавила она.

В пятницу, 18 июля на Закарпатье, Прикарпатье и в целом во всех западных областях ожидаются грозовые дожди. Наиболее интенсивными осадки будут в западных областях, не такие интенсивные в северных и центральных, а осадки более локального характера – на юго-востоке.

В западных областях температура ночью будет опускаться до +10... +17 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +19... +24 градусов. Таким образом, "ни о какой жаре речь не идет". Зато на востоке и юго-востоке страны ночью синоптики прогнозируют +18... +23 градусов, а днем +29... +34 градусов.

Накануне, в четверг, 17 июля местами может быть сильная жара, 35... 37 градусов, предупредила синоптик.

Однако, остальная территория на ближайшие трое суток остается в привычном температурном режиме. Ночью здесь будет +15... +20 градусов, а днем достаточно комфортные +23... +28 градусов, рассказала Наталья Птуха.

Погода на выходные и далее: градусы будут расти постепенно

С воскресенья, 20 июля больших изменений температур отмечаться не будет. 20 июля ночью будет +12... +18 градусов, днем +23... +29 градусов. Лишь на юге и востоке страны будет теплее – днем +28... +34 градусов.

Начиная с понедельника, 21 июля практически по всей территории Украины, кроме севера, будет определенное повышение температуры, предупредила синоптик. "Но не жара. Жара на уровне +34 градуса остается только в южных и восточных областях. "Для экватора лета такая погода достаточно близка к норме", – отметила она.

Отдых в Карпатах испортят грозы, но на выходные погода наладится

Дожди, грозы, шквалистое усиление ветра ожидается в Карпатах. "Ближайшие трое суток на северные, частично центральные и особенно западные области будут влиять атмосферные фронты циклона, который находится к северу от нашей страны. Поэтому периодически здесь возможны дожди и невысокие значения температуры. А с 20 июля будет уже меньше осадков", – объяснила Наталья Птуха.

Детальный прогноз погоды для каждого региона от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 21 июля. Из них видно, что в течение этих дней в стране предполагаются и достаточно высокие температурные показатели, и осадки.

В пятницу, 18 июля, осадки ожидаются практически на всей территории Украины. Правда, сильные дожди возможны только на западе страны, в Житомирской и Винницкой областях. В остальных регионах дожди будут кратковременными. Температурный фон будет довольно умеренным. Самая прохладная погода прогнозируется на западе. Там ночью воздух будет прогреваться всего до +11... +13 градусов, а днем до +21... +23 градусов. Жара с температурами более +30 градусов будет только на юге и востоке страны.

В субботу, 19 июля, сильные дожди на западе прекратятся, их сменят кратковременные дожди, которые будут наблюдаться практически везде. Общий температурный фон останется практически таким же, как и накануне дня. Максимальные значения синоптики прогнозируют на Херсонщине и Запорожье, +33 градусов.

В воскресенье, 20 июля, Укргидрометцентр прогнозирует погоду без осадков на всей территории страны. В центральных, северных и западных регионах ожидается небольшое потепление. Температуры здесь повысятся до +14... +17 градусов ночью и до +26... +28 градусов днем. Жара свыше +30 градусов, как и раньше, ожидается на юге и востоке страны.

В понедельник, 21 июля, температурные показатели на уровне более +30 градусов будут наблюдаться, кроме юга и востока, также в некоторых центральных и западных областях. Температурный максимум в этот день составит +33 градуса.