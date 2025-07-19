Украину на следующей неделе накроет жара: синоптики сказали, где будет до +36 градусов

В Украине в ближайшие дни погоду будет предопределять активный циклон, который будет медленно перемещаться с юга Украины на Беларусь. Именно из-за него пока неуютная погода и облачное небо, дожди в большинстве регионов, довольно оживленный юго-западный ветер и низкая, как для лета, максимальная дневная температура в пределах 19-24°.

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В течение пяти ближайших суток ночная температура – с 16-18° на севере страны и 19-21° на юге – не будет испытывать ощутимых изменений, обещают синоптики. А вот дневная будет меняться, и довольно ощутимо, местами жара достигнет +36°.

20-21 июля и днем 22 июля кратковременные дожди, днем местами с грозами на севере, в центре и востоке страны. На юге и западе – переменная облачность.

Температура уже к 21 июля повысится до более комфортных летних значений в 22-27°. А 22 июля жара достигнет 28-33°, хотя 23 июля она снова несколько спадет.

"Поэтому будем готовы к изменчивости погоды, берегите себя", – посоветовали синоптики Укргидрометцентра.

Согласно погодным картам на неделю, юг страны все время будет находиться без дождей. Здесь ослабление температуры ожидается не раньше конца следующей недели.

В Винницкой, Житомирской и Киевской областях ближайшие три дня днем будет сохраняться приятные 19-24 градуса.

А с 22 июля дожди постепенно покинут Украину. В северных и западных областях во вторник локально ожидаются небольшие осадки с грозами, однако уже 23 июля немного будет лить только в Сумской, Харьковской областях, зацепит также Полтавскую и Луганскую области.

Температура в эти дни начнет повышаться, достигнув ночью 17-21 градуса, а на юге и востоке – 34 градусов. Днем в Украине прогнозируется 28-34 градуса.

На юге, востоке и местами в центральных областях, начиная с 22 июля, ожидается сильная жара местами до указанных +36°.

Хотя в западных областях будет прохладнее, там тоже будет наблюдаться определенное повышение дневной температуры до 30°.

Дождь 24 июля, если и будет, то только на Львовщине, Франковщине, в Ужгородской и Черновицкой областях.

Температурных изменений на 24 число не ожидается – до 34-36° на юге и востоке, на остальной территории более приятные 28-30 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня в Украине из-за разгула стихии – шквальный ветер и грозы – в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения света. Был объявлен первый уровень опасности, который будет сохраняться в течение всех суток.

Так, в приграничье Черновицкой области из-за сильных ливней поднялся уровень рек, дороги размыло. Пограничники предупредили, что передвижение вне дорог опасно, наряды несут службу в экстремальных условиях.

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