Дороги размыты, в реках повышается уровень воды: в Карпатах бушует непогода. Видео

В приграничных районах Черновицкой области бушует непогода: из-за сильных ливней поднялся уровень рек, некоторые дороги размыло потоками. Сотрудникам Государственной пограничной службы Украины даже пришлось привлекать спасателей для смены нарядов.

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Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. В Госпогранслужбе призвали местных жителей и путешественников быть осторожными.

"Горные дороги размыты, передвижение вне их – опасное. Пограничники несут службу в экстремальных условиях", – говорится в сообщении.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, на реках суббассейнов Прута и Сирета 18-19 июля уровень воды поднимется до 2,5 метра; существует риск селевых потоков.

18 июля подтопило и город Черновцы; там пришлось остановить одну из насосных станций. В КП "Черновцыводоканал" предупреждали о риске остановки и второй станции, но этого удалось избежать.

В области из-за ливней произошли аварийные отключения электроэнергии. Согласно сообщению "Черновцыоблэнерго", по состоянию на 15:00 пятницы без электроснабжения оставались 17 799 точек учета.

Ликвидация последствий сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям:

Как писал OBOZ.UA, 17 июля в Румынии пронесся мощный ураган, скорость которого достигала 90 километров в час. Во время 30-минутной непогоды падали деревья, с домов срывало крыши. Одна женщина погибла, есть пострадавшие.

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