В Украине разгулялась непогода: где объявлен первый уровень опасности

В Украине из-за разгула стихии – шквальный ветер и грозы – в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения света. Объявлен первый уровень опасности. Непогода будет бушевать и в течение субботы, 19 июля.

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Из-за штормовой погоды обесточены 26 населенных пунктов в Черкасской и Полтавской областях. По информации АО "Полтаваобленепго" аварийное отключение произошло в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской территориальных общин, информировал председатель Полтавской ОГА Владимир Когут.

Без света, по его словам, – 81 юридический и 1186 бытовых потребителей.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

В Черкасской области в Лисянской общине есть повреждения крыш домов, информировал начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

На утро запланирована местная комиссия ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).

В Звенигородском и Черкасском районах без света по состоянию на восемь утра – 14 населенных пунктов.

Аварийные бригады работают, рассказал Табурец.

В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение на 19 июля. На Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Харьковщине прогнозировали значительные дожди.

На востоке, Запорожье, Днепропетровской и Сумской – области грозы, местами град и шквальный ветер 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, в приграничье Черновицкой области из-за сильных ливней поднялся уровень рек, дороги размыло. Пограничники предупредили, что передвижение вне дорог опасно, наряды несут службу в экстремальных условиях.

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