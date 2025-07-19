В Украине разгулялась непогода: где объявлен первый уровень опасности
В Украине из-за разгула стихии – шквальный ветер и грозы – в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения света. Объявлен первый уровень опасности. Непогода будет бушевать и в течение субботы, 19 июля.
Из-за штормовой погоды обесточены 26 населенных пунктов в Черкасской и Полтавской областях. По информации АО "Полтаваобленепго" аварийное отключение произошло в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской территориальных общин, информировал председатель Полтавской ОГА Владимир Когут.
Без света, по его словам, – 81 юридический и 1186 бытовых потребителей.
Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
В Черкасской области в Лисянской общине есть повреждения крыш домов, информировал начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.
На утро запланирована местная комиссия ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).
В Звенигородском и Черкасском районах без света по состоянию на восемь утра – 14 населенных пунктов.
Аварийные бригады работают, рассказал Табурец.
В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение на 19 июля. На Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Харьковщине прогнозировали значительные дожди.
На востоке, Запорожье, Днепропетровской и Сумской – области грозы, местами град и шквальный ветер 15-20 м/с.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Как сообщал OBOZ.UA, в приграничье Черновицкой области из-за сильных ливней поднялся уровень рек, дороги размыло. Пограничники предупредили, что передвижение вне дорог опасно, наряды несут службу в экстремальных условиях.
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