Украинцы выберут своего любимца среди рекордсменов: как проголосовать

Спецпроект FIRST Украина при поддержке Национального реестра рекордов Украины запустил открытое голосование, которое определит, кто из выдающихся украинцев получит звание народного любимца и главный приз – 1 000 000 гривен.

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Голосование длится с 1 июня по 1 августа на firstua.com.ua и является частью масштабного проекта, объединяющего самых сильных, самых выносливых и самых преданных своему делу рекордсменов страны.

FIRST Украина – медиаплатформа о людях, которые меняют представление о границах возможного. В партнерстве с Национальным реестром рекордов освещает достижения украинцев, которые вдохновляют, объединяют и демонстрируют: украинская сила – не только в числах, но и в историях. Каждое достижение героев проекта верифицировано и подтверждено сертификатом.

В шорт-листе претендентов – украинцы, чьи достижения уже стали символами стойкости, силы характера и самоотверженности:

Оксана Ботурчук – паралимпийская легкоатлетка, которая получила 12 медалей на Паралимпийских играх. Ее история стала основой художественного фильма "Пульс". Пример несокрушимости, когда даже при самых сложных условиях соревнования – продолжаются.

Татьяна Коб – боксер, участница Олимпиады, обладательница 14 чемпионских титулов. Продолжает карьеру в профессиональном спорте и открывает новые горизонты для украинских спортсменок.

Владимир Осник – рекордсмен, который за 1 минуту выполнил 27 приседаний со штангой весом 72,5 кг на балансировочной полусфере. Его рекорд – пример контроля, силы и выдержки, требующий максимальной концентрации.

Дмитрий Грунский – стронгмен и обладатель 10 мировых рекордов, зафиксированных в Книге рекордов Гиннесса. Его достижения являются спортивным примером, источником поддержки страны в сложные времена – он активно приобщается к благотворительным инициативам.

Юлия Нечеснюк – первая украинка, которая взошла на все 100 самых высоких точек Украинских Карпат. Ее маршрут – это об исследовании, последовательности и любви к родному ландшафту.

Подробнее о героях – на сайте firstua.com.ua.

Ваш голос – это поддержка тех, кто расширяет границы возможного и открывает новые перспективы для всей страны. Присоединяйтесь к голосованию и выберите главного рекордсмена современной Украины!