Украинцы рискуют навсегда потерять оставленное в оккупации имущество: Андрющенко объяснил, что готовит агрессор

Страна-агрессор Россия планирует признать недвижимость украинцев на оккупированных территориях "бесхозным". Таким образом оккупанты намерены изымать жилье украинцев, вынужденных покинуть захваченные территории из-за войны.

Такую практику россияне внедряют в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом "Укринформ" рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Россияне отбирают жилье украинцев

По словам Андрющенко, рано или поздно вся недвижимость украинцев, выехавших с оккупированных территорий, будет признана бесхозной. Страна-агрессор проводит такую политику, чтобы отобрать дома и квартиры, которые пустуют из-за войны.

Он подчеркнул, что оккупационные администрации получили законодательные полномочия изымать жилье украинцев, вынужденных покинуть оккупированные территории из-за войны. Соответствующий закон 15 декабря подписал диктатор Владимир Путин.

Таким образом, Россия получила возможность лишать украинцев права собственности на жилье на временно оккупированных территориях, признавая их недвижимость бесхозной и блокируя любые законные способы ее переоформления.

"Человек, который сейчас оказывается на оккупированной территории, фактически находится в ловушке: он не может переоформить жилье из-за прямого запрета российского законодательства и не может быстро получить паспорт, потому что с 1 января прекратилась ускоренная процедура", – рассказал Андрющенко.

