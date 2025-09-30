Украинцы начали поисково-эксгумационные работы на территории Польши: появились подробности миссии. Видео

Во вторник, 30 сентября, украинская экспедиция из мемориально-поискового центра "Доля" из Львова начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши. Исследования проводят в селе Юркове (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства.

Видео дня

Там вероятно похоронены до 18 воинов Украинской Повстанческой армии, погибших в бою с польской Армией Любови в 1947 году. Об этом пишет "Радио Свобода".

Что известно

В первый день работ сильный дождь в Бещадах осложнил активные поисковые работы. Несмотря на это, специалисты расчищают территорию до метра глубины, чтобы обнаружить возможные следы захоронений. На месте установлен металлический крест, который маркирует потенциальное захоронение.

Поиски продлятся до 4 октября. В случае обнаружения останков начнется эксгумация, которая может длиться до месяца. Украинские специалисты работают на объекте под наблюдением представителей польского Института Национальной памяти, а польская полиция обеспечивает охрану.

Украинская и польская стороны обменялись списками населенных пунктов для поисково-эксгумационных работ жертв Второй мировой войны. Польские экспедиции проведут исследования в 13 местах на территории Украины, украинские – в четырех. Ранее поисково-эксгумационные работы уже завершили в селе Пужники на Тернопольщине и во Львове, где были найдены останки десятков гражданских и военных.

Из-за войны, нехватки специалистов и финансовых трудностей Украина пока не может предложить больше мест для исследований. Однако Юречкова стала первой локацией на территории Польши, где получено официальное разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ украинской стороной.

Что предшествовало

Бой в Юречкове состоялся 4 марта 1947 года. УПА защищала местное украинское население от принудительного выселения во время операции "Висла". До Второй мировой войны село принадлежало Львовскому воеводству, а после войны вошло в состав Польши. Украинцев из этих территорий принудительно депортировали на западные и северные районы страны, а УПА сопротивлялась переселению.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше заявили, что эксгумация жертв Волынской трагедии в украинском селе Пужники, во время которой были обнаружены останки 42 человек, имеет "чрезвычайное историческое значение". К тому же проведение эксгумаций на Тернопольщине стало прорывом в отношениях Польши и Украины.

Ранее посол Украины в Польше Василий Бондарь рассказал, что продолжается работа по определению других мест как в Польше, так и в Украине, где будет проведена эксгумация жертв обоюдных этнических чисток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!