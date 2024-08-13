Украинцев зачаровали полярное сияние и звездопад Персеиды. Фото

В ночь на вторник, 13 августа, украинцы имели возможность наблюдать два чрезвычайно красивых явления. В небе над рядом регионов можно было увидеть северное сияние, на фоне которого проходил звездопад – один из самых ярких метеорных дождей в году под названием Персеиды.

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Если полярное сияние смогли увидеть не все – его лучше всего было видно на фото, сделанных с выдержкой, то со звездопадом жителям Украины повезло больше. Его можно было увидеть со всех уголков страны.

Особенно красивое зрелище было за городом и в селах, где гораздо меньше светового загрязнения. Украинцы делились кадрами звездопада и северного сияния в сети, а OBOZ.UA собрал лучшие из них.

Северное сияние наблюдали над Киевом, Львовом, Черновцами и другими городами Украины.

В Днепропетровской области его видели жители Павлограда и Днепра.

А с Харьковщины поделились кадрами звездопада.

Напомним, что вечером 2 мая украинцы в разных частях Украины тоже наблюдали северное сияние. В Киевской, Харьковской и Сумской областях небо окрасилось в ярко-розовый цвет.

Как говорят ученые, так менять цвет небо заставляет сильная геомагнитная буря.

"Больше будет солнечных вспышек. А именно вспышки дают такие концентрированные потоки частиц. Мы можем ожидать, что будет полярных сияний таких больше. Другой раз оно может быть не малинового цвета. А зеленого. Зависит от молекул", – отметил астроном Всеволод Лозицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 августа состоялся один из самых известных и ярких метеорных дождей в году – Персеиды. Любители звездопадов делились своими яркими фото из разных уголков Земли, в том числе и из Украины.

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