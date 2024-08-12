Метеорный поток Персеиды: появились первые фото самого зрелищного звездопада года. Его видели даже в Украине

В ночь на 12 августа состоялся один из самых известных и ярких метеорных дождей в году – Персеиды. Любители звездопадов делятся своими яркими фото из разных уголков Земли, в том числе и из Украины.

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Некоторые Персеиды на небе можно было увидеть уже вечером, но "душ" метеоритов начался с 23:00 и продолжался вплоть до рассвета. Луна в эту ночь была видна на 50%, и она зашла около полуночи, что обеспечило отличные условия для наблюдений за ярким космическим дождем.

Персеиды – это метеорные потоки, названные в честь созвездия Персея, расположенного в Северном полушарии. Эти звездопады возникают, поскольку Земля проходит через фрагменты льда и камней, оставленные кометой Свифта-Туттля.

По данным NASA, Персеиды являются обильным звездопадом, поэтому можно наблюдать около 100 вспышек в час. Однако случалось, например, в 2016, что ученые фиксировали и 150-200 метеоров в час.

В этом году жители планеты снимали эти обильные ночные потоки повсюду. А жители США и Британского королевства рядом со звездопадом увидели еще и впечатляющее северное сияние, породившееся накануне сильной геомагнитной бурей.

В Украине зафиксировать метеоритный дождь Персеиды удалось на берегу Днепра в Запорожье. Чрезвычайное природное явление сфотографировал Игорь Минченко и показал фотографию в соцсети Facebook.

А фотограф Евгений Вик поделился со своими подписчиками в Instagram видео метеоритного потока. "Персеиды из окна как дождь в августе", – подписал он.

В соцсетях астролюбители опрашивают Персеиды как "яркий космический спектакль, продолжавшийся до рассвета".

Если прошлой ночью вы упустили это яркое действо, не переживайте. В ночь на 13 августа Персеиды снова порадуют своими метеоритными огнями. Ведь этот звездопад длится с 14 июля и по 1 сентября. Правда, сейчас идет его пиковая стадия.

Астрологи советуют запастись пледом и термосом с кофе, чтобы не заснуть и не пропустить яркое астрономическое явление под названием метеоритный дождь Персеиды.

Ранее OBOZ.UA писал, когда и как увидеть самый мощный звездопад года.

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