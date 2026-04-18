Украинцев предупредили о сильной магнитной буре, которая накрыла Землю: сколько продлится и как беречься

На выходных, 18 и 19 апреля, Землю накроет мощная магнитная буря. Такие явления могут влиять на самочувствие людей и вызвать усталость, стресс и головную боль.

Из приложения Meteoagent стало известно, что магнитная буря началась в пятницу, 17 апреля. По прогнозам специалистов, высокая солнечная активность будет держаться до понедельника, 20 апреля.

Прогноз магнитных бурь

В субботу, 18 апреля, специалисты прогнозируют повышенную солнечную активность: К-индекс достигнет отметки 6, что соответствует "красному" уровню. Это свидетельствует о мощных магнитных бурях.

На следующий день, 19 апреля, К-индекс снизится до 5. Это тоже свидетельствует о мощной магнитной буре.

"Зеленый" уровень солнечной активности ожидается в понедельник, 20 апреля. В этот день К-индекс снизится до безопасной отметки – 3,7.

Как улучшить самочувствие

Специалисты советуют обращать внимание на сон и соблюдать режим дня. 7-9 часов отдыха помогают нервной системе лучше адаптироваться.

Кроме того, важную роль играет вода, ведь достаточное увлажнение организма улучшает кровообращение и уменьшает головную боль. Тяжелую пищу лучше заменить легкими блюдами, овощами и продуктами с магнием, а от кофе и алкоголя в период магнитных бурь лучше отказаться.

Улучшить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе, легкая растяжка или йога. Людям с хроническими заболеваниями или проблемами с давлением, важно контролировать показатели и не пропускать прием назначенных врачом препаратов.

Напомним, во второй половине апреля 2026 года геомагнитная ситуация на Земле будет нестабильной, с периодами как покоя, так и повышенной активности. Наиболее ощутимые магнитные бури прогнозируются в середине и конце месяца, когда Kp-индекс будет достигать умеренных и повышенных значений.

