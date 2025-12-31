Украинцам с 1 января начнут выплачивать 50 тысяч за рождение ребенка: нардеп объяснил, как все будет работать

С 1 января в Украине вступает в силу новый порядок государственной поддержки семей с детьми, утвержденный Кабинетом министров Украины.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Гончаренко разъяснил решение правительства, согласно которому теперь при рождении ребенка предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч гривен. Сумма является фиксированной и не зависит от того, какой по счету ребенок родился – первый, второй или третий.

Получить помощь могут один из родителей, усыновитель, опекун или попечитель. Подать заявление необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Также по его словам, урегулирован вопрос выплат для детей, рожденных в 2025 году. Если на 1 января ребенку еще не исполнился один год, семья будет иметь право на 7 тысяч гривен единовременно и дополнительную ежемесячную выплату в размере 860 гривен.

Отдельно предусмотрена помощь для родителей или законных представителей, которые фактически осуществляют уход за ребенком:

– до достижения ребенком одного года;

– в рамках программ ухода за детьми, в частности "еЯсла".

Для усыновителей выплаты назначаются с момента вступления в силу решения суда об усыновлении.

Кроме того, сохраняется государственная помощь по беременности и родам для женщин, которые не застрахованы в системе социального страхования (нетрудоустроенные, ФЛП без уплаты взносов, студентки и т.д.).