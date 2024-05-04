Украинский полицейский спас щенков из смертельной ловушки: фото героя
В Каменецком полицейский офицер общины Сергей Терефера спас четверых беззащитных щенков. Животные попали в смертельную ловушку.
Однако благодаря отважному правоохранителю остались живы. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
Оказалось, что четверо щенков застряли в растопленной смоле и пробыли в ловушке под палящим солнцем довольно долго.
Сергей Терефер сделал все возможное, чтобы помочь этим маленьким собачкам и вытащил их из ловушки. После этого он доставил их в зооволонтеры, где щенки получили необходимую помощь и были отмыты.
Теперь пушистикам активно ищут новые дома, где их окружат заботой и любовью.
Стоит отметить, что в Хмельницкой области спасатели вызволили из ловушки аиста. Инцидент произошел в селе Голосков. Спасатели прорезали отверстие с помощью бензореза и выпустили черногуза на свободу.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители спасли лебедя. Птица застряла в кризисе и, по словам местного жителя, более трех дней не могла сдвинуться с места.
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