Украинский полицейский спас щенков из смертельной ловушки: фото героя

В Каменецком полицейский офицер общины Сергей Терефера спас четверых беззащитных щенков. Животные попали в смертельную ловушку.

Однако благодаря отважному правоохранителю остались живы. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Оказалось, что четверо щенков застряли в растопленной смоле и пробыли в ловушке под палящим солнцем довольно долго.

Сергей Терефер сделал все возможное, чтобы помочь этим маленьким собачкам и вытащил их из ловушки. После этого он доставил их в зооволонтеры, где щенки получили необходимую помощь и были отмыты.

Теперь пушистикам активно ищут новые дома, где их окружат заботой и любовью.

Стоит отметить, что в Хмельницкой области спасатели вызволили из ловушки аиста. Инцидент произошел в селе Голосков. Спасатели прорезали отверстие с помощью бензореза и выпустили черногуза на свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители спасли лебедя. Птица застряла в кризисе и, по словам местного жителя, более трех дней не могла сдвинуться с места.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!