Украинский девелопер получил международную премию 'Лучший проект отеля в мире'

Отель Anantara Dragon Seseh Bali от украинского девелопера признан лучшим в мире на международном конкурсе в Лондоне

Проект Anantara Dragon Seseh Bali, построенный украинским девелопером Taryan Group, получил звание "Лучший в мире"(Best in the World) в категории New Hotel Construction and Design по итогам International Property Awards, церемония награждения которой состоялась в эти выходные в Лондоне. Об этом сообщает CNN.

Этот отель привлек внимание судей своей смелой и нетрадиционной архитектурной концепцией. Разработанный известным британским архитектором Джоном Доузом, отель Anantara Dragon Seseh Bali демонстрирует скульптурный и выразительный архитектурный язык в форме дракона. Дизайн тесно связан с прибрежным ландшафтом Бали, создавая визуальный опыт, отличающийся от традиционных типологий курортов.

Также по решению конкурсной комиссии, кроме победы в главной номинации, проект также был признан лучшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе сразу в трех категориях: New Hotel Construction and Design, Hotel Architecture и Developer Website.

"Эта победа определяет способность проектов, созданных в Украине, не только конкурировать на самом высоком мировом уровне, но и становиться каждый раз лучшими. Это именно то, что мы ожидаем от каждого нашего проекта, чтобы новый проект был лучше предыдущего", – прокомментировал успех основатель и CEO Taryan Group Артур Мхитарян.

Необходимо отметить, что это уже третий подряд проект Taryan Group (после Taryan Towers и Nver), который получил статус "Лучший в мире" на International Property Awards. По данным организаторов премии, последовательное получение трех мировых титулов одним девелопером на разных типах недвижимости является крайне редким случаем для глобальной индустрии.

"Тот факт, что украинские девелоперские проекты все чаще становятся не исключением, а ориентиром для мира, делает эту победу особенно ценной", – говорят официальные представители Taryan Group.

International Property Awards считается самой престижной мировой премией в сфере недвижимости. Судейская коллегия ежегодно состоит из более 100 независимых экспертов из разных стран, включая представителей британского высшего истеблишмента – лордами и аристократией – а также международными профессионалами рынка. Отбор проектов проходит в несколько этапов и не предусматривает коммерческого влияния на финальные решения.