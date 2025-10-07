Украинские воины получили новую рекордную партию комплексов 'Ай-Петри' от Порошенко

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передал в войска рекордную партию комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри".

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Двадцать пять комплексов "Ай-Петри" – это сотни километров фронта, защищенных от вражеских дронов и КАБов. Мы снова бьем собственный рекорд и передаем большую партию комплексов, которые будут прикрывать наших спецназовцев, десантников, морпехов и другие рода войск от смертоносного железа, падающего с неба", – написал пятый президент.

"Эти комплексы попадут в руки Сил обороны по государственному заказу. Это уже вторая партия, получившая государственное контрактирование, а следовательно – и официальное признание их боевой эффективности", – сообщил Порошенко.

"Когда мы только начинали этот проект, цель – закрыть всю линию боевого соприкосновения комплексами ПДТР – казалась чем-то фантастическим. Прошло чуть больше года – и "Ай-Петри" уже перекрывают сотни километров фронта на Харьковщине, Сумщине, Донетчине и Юге. Они берегут жизни наших воинов – а это самое главное. Верю, что мы дожмем врага, и украинское небо снова будет чистым", – пишет Порошенко.

В состав каждого комплекса входит само средство ПДТР, пикап, купольный РЭБ на несколько диапазонов, зарядная станция и необходимая электроника.

"Это кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. А мы наладили серийное производство", – сообщал ранее Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в разработку и производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и уже используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.