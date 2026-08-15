Украинские спасатели две недели помогали тушить масштабные лесные пожары во Франции: Выговский рассказал подробности

Украинские спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили первую миссию по оказанию помощи Франции в тушении пожаров в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза. В состав объединенного подразделения вошли 70 специалистов ГСЧС и 15 единиц спецтехники.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский. Уже на месте украинские спасатели совершили десятки выездов, обследовав сотни гектаров территории и совместно с французскими коллегами борясь с лесными пожарами.

Что известно

Как заявил министр, миссия стала не только совместной работой с французскими, словацкими и другими спасателями стран Европы, но ивозможностью для профессионального обмена и передачи собственного опыта.

"Десятки выездов, сотни гектаров обследованных территорий, очаги возгорания, которые продолжали тлеть под землей. Украинские спасатели патрулировали лесные массивы, с помощью БПЛА выявляли новые очаги возгорания и вместе с коллегами сдерживали огонь. Разные языки, но одна профессия и цель: остановить огонь и защитить людей. Для украинцев эта миссия стала возможностью поделиться своим уникальным опытом, приобретенным во время полномасштабной войны", – говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что спасатели ГСЧС ежедневно работают в чрезвычайно сложных условиях, ликвидируя последствия обстрелов со стороны России, однако, несмотря на это, Украина продолжает поддерживать своих партнеров.

"Ежедневно наши спасатели десятки раз выезжают на ликвидацию последствий российских обстрелов и работают в чрезвычайно сложных условиях. Но несмотря на эти вызовы, мы всегда готовы подставить плечо нашим партнерам", – отметил Выговский.

Кроме того, по его словам, высокую оценку работе украинских специалистов дали французские чиновники и местные жители, которые благодарили за спасение.

"Достойная оценка работы наших специалистов со стороны руководства Французской Республики и многочисленные слова благодарности местных жителей лишь в очередной раз подтверждают, что ГСЧС Украины – одна из самых эффективных спасательных служб Европы", – подытожил Иван Выговский.

Напомним, что Украина направляла своих спасателей во Францию для оказания помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров. В состав миссии вошли десятки специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA, со вторника, 28 июля, во Франции началась новая волна жары, которая стала уже четвертой за это лето. Максимальных значений температура достигнет в среду, 29 июля, когда в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до 40 градусов.

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