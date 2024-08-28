З 24 серпня по 28 вересня у Вашингтоні, округ Колумбія відбувається виставка робіт українських митців "Ми знаємо, хто вони" (WKWTA). Проєкт Conflicted Art, має на меті розкрити приховані правди та непомітні виміри російської війни з Україною. Його головна тема — російські військові злочини в Україні, про які більшість інших не наважиться говорити.

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Проєкт було задумано, коли засновник Conflicted Art колекціонер-куратор Євген Немченко зустрівся зі студентом Університету Джорджа Вашингтона з факультету образотворчого мистецтва та державної політики Бенджаміном Каннінгемом на початку 2023 року. Далі виставка швидко розширилась і стала занурюючим мультимедійним проектом. Відвідувачі матимуть змогу побачити конфлікт через інтерпретації сучасних українських митців і зрозуміти, що відбувається, через живопис, малюнки, скульптури, асамбляжі, колажі тощо. Деякі роботи безпосередньо зображують трагедію, деякі — фігурально, а інші показують стійкість українського народу та їхню зневагу до агресора.

Відео, змонтоване з матеріалів, наданих художниками та звичайними українцями, занурить відвідувача в ситуацію та дасть змогу отримати безпосередній погляд. Частина експозиції вимагатиме від глядачів використання власного телефону для повного враження. На виставці будуть представлені артефакти, зокрема уламки російських літаків і танків, гвинт збитого іранського дрона-камікадзе Shahed та особисті речі українського солдата. Деякі з цих експонатів відвідувачі зможуть торкатися, нюхати та взаємодіяти з ними.

Для тих, хто захоче заглибитися у тему, буде доступна книга виставки з зображеннями мистецьких творів, профілями художників та додатковою інформацією.

Засновники проєкту, Бенджамін Каннінгемом і Євген Немченко, прагнуть розширити свої зусилля. Вони ведуть переговори з галереями як у США, так і за кордоном, які можуть бути зацікавлені у виставці проекту. Як підкреслює Євген, "Люди всюди повинні побачити, що відбувається там (в Україні), бо цей конфлікт не обмежується лише Україною. Якщо його залишити без уваги, диктатор завжди піде далі, даючи сигнал іншим, що вони можуть робити те саме".

Усього у виставці візьме участь 21 робота українських митців: Роман Рабик, Ната Левітасова, Ольга Приходько, Степан Будулак, Люда Тимошенко, Артем Емельянов, Віталій Здебський, Олена Папка, Александр Бондарчук, Крістіна Отчіч-Черняк, Ульяна Кухарук, Іван Дзісь, Анатолій Квітка, Наталя Шинкаренко, Євген Барабан, Ех Настя, Олена Бу Шдід, Андрей Датура, Дмитро Журавель, Наталя Амірова, Катя Бондарець, Іван Бенесько.

Про Conflicted Art

Conflicted Art — це колекція живопису, скульптур та інших творів мистецтва українських художників, створених під час російського вторгнення в Україну. Вона була задумана через кілька днів після початку війни і мала на меті показати війну очима художників у реальному часі. Деякі роботи відображають ставлення художника до конкретної події під час конфлікту, тоді як інші демонструють роздуми художника про свої почуття та поточну ситуацію. Проєкт показав, що певна соціальна зміна чи навіть нестабільність можуть бути корисними для натхнення художника, проте загальні умови та ситуація, в яких працює художник, повинні бути хоча б трохи комфортними. Інакше робота може зупинитися або набути непередбачуваних форм.