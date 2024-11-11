Украинские флаги, толпы горожан и настоящий праздник: как Херсон праздновал освобождение от оккупации два года назад. Фото и видео

Два года назад, 11 ноября 2022 года, в Украине произошло одно из самых важных событий в новейшей истории страны – освобождение Херсона от российских оккупантов. Херсон стал первым и единственным областным центром, временно оккупированным Россией, и его возвращение стало не только стратегической победой, но и символом несокрушимости Украины.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, как это происходило, как город отмечал увольнение, и что этот день означает для херсонцев и всей страны.

Херсонская наступательная операция: как это было

29 августа украинские силы начали операцию, прошедшую в три этапа. Войска Украины усиливали давление на врага, одновременно разрушая логистическое обеспечение оккупационных сил на правом берегу Днепра. К середине сентября был освобожден ряд населенных пунктов, включая Высокополье и Белогорку, а успешные действия на фронте заставили российских военных нервничать и перегруппировать силы.

К концу сентября украинская армия продвинулась на 15 км, создав крепкий плацдарм и расширив контроль над важными стратегическими территориями. Впоследствии продвижение ускорилось, и в ноябре войска ВСУ продвинулись на расстояние до 40 км, освободив 169 населенных пунктов и более 3500 км территории, включая сам Херсон.

18 октября российское командование публично заявило о тяжелом положении своих сил. Вражеские войска были вынуждены начать отступление, оставляя позиции под давлением ВСУ. Военные и техника врага несли значительные потери во время отступления, что придало успеху украинской операции. 11 ноября после месяцев борьбы Херсон вернулся под украинский контроль.

День освобождения: празднование свободы

12 ноября херсонцы вышли на улицы, чтобы встретить своих освободителей. Кадры, где местные жители со слезами на глазах обнимают украинских воинов, облетели весь мир. Горожане приветствовали военных, приносили цветы, пели гимн и размахивали флагами, которые стали для многих символом возвращения к жизни в родном городе.

Радость херсонцев ощущалась на каждом шагу. Люди украшали себя национальными символами, пели песни и занимали друг друга. Было ощущение, что после месяцев страха и давления жители наконец смогли вдохнуть полной грудью.

Увольнение Херсона стало знаковым и для всей Украины. Этот успех способствовал дальнейшей поддержке со стороны международных партнеров и дал украинцам веру в победу. Президент Украины Владимир Зеленский и представители международного сообщества приветствовали освобождение города, отмечая, что это событие является свидетельством стойкости украинского народа и несокрушимости духа.

Херсон после освобождения: новые вызовы

Несмотря на освобождение города Херсон продолжает оставаться под постоянной угрозой со стороны российских оккупантов. Каждый день, непрерывно и безжалостно, россияне обстреливают город, пытаясь сломить дух его жителей и помешать восстановлению.

В Генштабе ВСУ по случаю годовщины опубликовали щемящее видео. И подчеркнули, что украинские военные помнят обо всех, кто еще ждет освобождения.

Напомним, Дениз Браун, координатор системы ООН в Украине и гуманитарная координатор, сообщила об открытии нового офиса ООН в Херсоне. Ситуация в городе и области остается очень сложной из-за постоянных российских обстрелов и последствий катастрофы на Каховской ГЭС. помощи местному населению.

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